Encuesta Invamer: ¿qué piensan los colombianos de que el presidente Petro se la pase trinando?

La más reciente encuesta Invamer, llevada a cabo entre el 26 y 29 de mayo de 2023, y que midió la aprobación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, también consultó qué tan de acuerdo están los ciudadanos con los mensajes del jefe de Estado a través de la red social Twitter.



En esta nueva encuesta Invamer se consultaron 1.200 personas en 57 municipios de Colombia, 16 de las cuales son de ciudades capitales.

A la pregunta ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique por Twitter?, el 54,9% manifestó estar en desacuerdo y 38,4% señaló estar de acuerdo.

Se trata de la primera vez en la que la encuesta Invamer consulta a los colombianos sobre la interacción del presidente Gustavo Petro en redes sociales. Un 6,7% de los encuestados prefirió no opinar al respecto: no sabe, no responde.

Otra de las preguntas que se les realizó fue: ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? Ante esta, el 33,8% de las personas respondió que aprobaba la forma como se está desempeñando el mandatario de los colombianos, mientras que el 59,4% contestó que la desaprobaba.



En noviembre del año pasado, la cifra de aprobación fue 50% (16,2 puntos porcentuales más) y la de desaprobación se ubicó en 43%. En la encuesta Invamer también se les preguntó a los consultados si conocían a personas como el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y si tenían una opinión favorable o desfavorable sobre ellas.

En ese sentido, en relación con el fiscal Barbosa, el 40,8% respondió que lo conoce, el 18,5% dijo que tenía una opinión favorable sobre él y el 16,7% indicó que tenía una opinión desfavorable. En noviembre de 2022, la cifra de favorabilidad sobre este funcionario fue de 9,3% y de desfavorabilidad, 17,5%.

La encuesta Invamer también indagó sobre la promesa de cambio hecha por el jefe de Estado cuando era candidato y lo hizo con el siguiente interrogante: en los casi diez meses de gobierno, ¿ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro? El 66% respondió que no lo ha percibido, mientras que el 32,2% aseguró que sí.