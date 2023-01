Entre gritos de “asesino” y “criminal” terminó debate en el Congreso

Senadores de FARC y Centro Democrático se enfrentaron cuando discutían sobre los delitos sexuales contra menores en el conflicto armado.

Fue tal la disputa que se tuvo que levantar la sesión.

El Senado discutía la iniciativa que busca que, en futuras negociaciones de paz, los delitos sexuales cometidos contra menores de edad sean juzgados por la justicia ordinaria y no por la JEP.

Tras una intervención de Victoria Sandino, senadora de FARC que habló estadísticamente sobre los victimarios de quienes sufren abuso sexual, Fernando Araujo, del Centro Democrático, le dijo: “Creo que este Congreso debería mirar la forma en que estas personas (miembros de FARC) que no han pagado un día de cárcel, que están vinculadas a la JEP, se declaren impedidas en este tipo de discusiones”.

Entonces, Carlos Antonio Lozada le respondió fuertemente: “señores y señoras del Centro Democrático, no utilicen a los menores de edad con fines protervos ideológicos, no sean cínicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas”.

Estas intervenciones exaltaron los ánimos aún más, por lo que todo acabó entre gritos de un lado al otro. El presidente del Senado tuvo que levantar la sesión.

El fallido debate era el último que le restaba a este proyecto de ley.