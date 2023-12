Entre lágrimas y aplausos, Martha Lucía Zamora renunció a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

Martha Lucía Zamora dejó su cargo de directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, tras diferencias con el canciller Álvaro Leyva frente a la licitación del millonario contrato de los pasaportes. El presidente Gustavo Petro, por su parte, dijo que esta no es la razón.



En medio de lágrimas y aplausos, así fue la despedida de Martha Lucía Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, dirección que había asumido desde agosto del 2022.

Fue un escenario muy distinto al que vivió hace unos días en un encuentro con el canciller Álvaro Leyva y que la misma Zamora rechazó: gritos y reclamos por advertirle el alto costo jurídico que correría el Estado si no cumple a cabalidad el debido proceso en la segunda licitación para la producción de los pasaportes.

Martha Lucía Zamora presentó su renuncia al cargo en la mañana de este lunes, 4 de diciembre de 2023, alegando motivos personales, pero también aclarando que cumplió con su misión "de prevenir el daño antijurídico y defender los intereses del Estado".

Según ella, su voz de alerta al canciller fue la razón para que el presidente pidiera su renuncia. Entretanto, el mandatario dijo que ese no fue el motivo.

Publicidad

"En realidad, por problemas diferentes antes que ocurrieran los hechos y es lo que se usa para no producir una afectación a la carrera personal de una persona… Había unos distanciamientos por otras materias”, afirmó.

Zamora advirtió que entregará a la Fiscalía información de encuentros en el exterior entre interesados en esta licitación, funcionarios del Estado y personas cercanas al canciller Leyva para presuntamente llegar a acuerdos alrededor del contrato de manera paralela a la oficial, según dijo a La W.

“Son reuniones que se llevaron a cabo o que se están llevando a cabo y hace muy poco en París, en un hotel en París, me dieron el nombre del hotel, me dieron el nombre de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso”, aseguró.

Publicidad

La Fiscalía anunció que en los próximos días anunciará nuevas indagaciones y diligencias en la investigación por presuntas irregularidades en esta licitación de los pasaportes.