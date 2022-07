Minjusticia se despide con críticas al aborto: “Con 6 meses de gestación, me parece muy grave"

El saliente ministro de Justicia, Wilson Ruiz, hizo en Noticias Caracol un balance de sus logros al frente de esta cartera y habló de los pendientes que deja para su sucesor. Se refirió a la despenalización del aborto, el suicidio asistido, la cadena perpetua para violadores de niños y el hacinamiento en las cárceles, entre otras.

Wilson Ruiz fue el tercero en llegar al Ministerio de Justicia y del Derecho en el gobierno de Iván Duque. Aterrizó en esta cartera el 5 de octubre de 2020 y, después de 22 meses, a pocos días de irse, dice que se siente muy tranquilo.

En la agenda legislativa, muchos proyectos recibieron el "tatequieto" de la Corte Constitucional. Entre ellos, uno por el que el presidente Duque sacaba pecho: la cadena perpetua para violadores.

“A mí sí me dolió muchísimo cuando la Corte Constitucional nos la tumbó. Te lo digo porque a mí me parece que aquellas personas que viola una niña, un adolescente o la asesinan, a mí me parece que lo justo hubiese sido una cadena perpetua, por qué no decirlo, algo más fuerte todavía, pero respeto mucho la Corte”, señaló.

De otra parte, en mayo de 2022 la Corte legalizó el suicido medicamente asistido, pero hasta el momento no se ha reglamentado.

“Nosotros respetamos mucho lo que es la objeción de conciencia, todo lo que la persona piensa del suicidio asistido y está sujeto a reglamentación. Lo que nosotros esperamos es que el próximo gobierno, si lo estiman conveniente, le meta la mano a eso”, indicó.

Otro tema polémico en el que el gobierno sentó posición y causó roncha fue el de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Después de la larga lucha de movimientos sociales, la Corte Constitucional finalmente la aprobó, pero para el presidente Duque "no existe un derecho al aborto".

“Para mi entró en un choque más interno de mi ser porque ya una personita con seis meses de gestación me parece que eso sí es muy grave que llegue a practicarse un aborto (…) Nosotros hemos respetado lo que dice la Corte Constitucional cuando se refiere a los tres casos en los que es partidario el aborto y eso como ministro de Justicia en su debido momento lo dije”, enfatizó.

También habló de cárceles y se refirió a la salida de Carlos Mattos de la penitenciaria La Picota.

“Yo sentí, la verdad, vergüenza ajena. Pero, ¿sabes una cosa?, a todo el país le consta el gran esfuerzo que yo hice en ese momento, cuando yo estuve en España, hicimos todas las investigaciones correspondientes y logramos traerlo”.

El mensaje del saliente ministro Wilson Ruiz para el gobierno entrante

"Pues que ojalá, respetando la autonomía del nuevo gobierno, que respeten y profundicen algo del legado que uno deja, porque siempre pensé en la comunidad, siempre pensé en el factor humano, siempre pensando a futro cómo lo podemos hacer mejor”, puntualizó el ministro de Justicia.