“Era para la reelección”: empresario dice cómo habría ingresado dinero de Odebrecht a campaña Santos

Andrés Sanmiguel relató a la Fiscalía que su empresa Gistic Soluciones fue usada como fachada para mover $3.850 millones de la multinacional.

“A mí me dijeron que era, vuelvo y repito, para la reelección, la reelección de este señor”, dijo el empresario en una declaración del 12 de junio de 2018, pero que hasta ahora se conoce.

Además, contó que para permitir el tránsito del dinero se habrían simulado contratos de la Ruta del Sol II. Pero que, justo para esa operación, Sanmiguel cedió control de la empresa a David Fernando Portilla, quien hizo los contratos.

Según el empresario, en estas transacciones también habría participado Esteban Moreno, empresario del Valle del Cauca. Este habría recibido la plata.

Aunque en principio se habló de que ese dinero, supuestamente, llegó a la campaña de Santos a través del Partido Liberal, Sanmiguel no dejó en claro esa afirmación.

Entretanto, Alfonso Portela, abogado del expresidente Juan Manuel Santos, afirma que ese dinero no entró a la campaña

El Partido Liberal también negó que esa plata ingresara a la tesorería de la colectividad y que sus soportes están en la Fiscalía y en el Consejo Nacional Electoral.

En contexto:

Fiscalía revivió proceso por financiación de campaña para reelección de Santos en 2014