¿Es el contralor un funcionario de bolsillo de Petro? Vea qué respondió el presidente

“¿Tiene funcionarios de bolsillo? Por aquello del contralor Carlos Hernán Rodríguez, que dicen que es de su bolsillo”, fue la pregunta que se le hizo al presidente Gustavo Petro en la entrevista de Noticias Caracol, a lo que respondió que la lista de candidatos fue hecha “por los senadores de Duque en el pasado Congreso”.

El mandatario subrayó que “era congresista cuando hicieron la lista en el pasado Congreso, pero nunca participé en eso. Los senadores de Duque hicieron las listas completas, y el mecanismo con su estrategia. Nosotros lo que hicimos fue que se eligiera el que mejor puntaje sacó. Pero ninguno de esos nombres, ni el del actual contralor ni nadie, lo pusimos nosotros”.

Senadores como Gustavo Bolívar terminaron diciendo que en la elección del contralor ‘terminamos haciendo lo que tanto criticamos’, haciendo marrullas…

“No sé cómo ellos se movieron en la elección”, respondió Petro.

“Cuando se me preguntó qué quiere, incluso hablando con el actual contralor, que me entrevisté con él, le dije: ‘lo primero que quiero es que controle el gobierno, con independencia, sin temor. Que encontró que alguien está robando o comete alguna irregularidad, me lo dice a mí y de una vez lo saco’”, expresó.

Recordó que cuando fue alcalde de Bogotá “sufrí por eso bastante, los contralores que elegía el Concejo, nunca me metí en eso. Salieron ahí unos esperpentos. Nos sirvió, porque todo funcionario queda notificado de que si va a hacer algo no debido tiene una lupa encima”.