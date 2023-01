Es el momento de actuar contra Maduro porque su dictadura es una amenaza para el continente: Guaidó

"En un día el mundo vio lo que Venezuela ha sufrido años", sostuvo ante el Grupo de Lima el presidente interino, a propósito de lo ocurrido el sábado.

"Es importante recuperar la democracia en Venezuela porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del continente (...) Ser permisivos con la usurpación de poder sería una amenaza para toda América", dijo Juan Guaidó.

El presidente interino habló así durante la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, a la que asistió el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence.

Al inicio de su discurso pidió guardar un minuto de silencio "por la masacre que sufrió el pueblo de Venezuela el sábado 23".

"No es un tema de democracia o dictadura. No hay dilema entre guerra y paz, es la paz, la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer", afirmó Guaidó en su intervención.

Asimismo, se refirió al “logro” que el Gobierno de Nicolás Maduro cree haber obtenido al bloquear el ingreso de ayuda humanitaria. Lo que pasó, aseguró, es que "en un día el mundo vio lo que Venezuela ha sufrido años".

Por ello, el jefe del Parlamento venezolano agregó que "ser permisivos con la usurpación del poder que lleva adelante este grupo (que lidera Maduro) sería una amenaza para la democracia de toda América".

"Es importante dejar saber que los argumentos no son solo la preocupación por la democracia, porque no la hay en Venezuela. Es actuar claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto a los Derechos Humanos", aseveró.

