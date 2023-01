“Es populista”: Ernesto Macías insiste en reparos a congelamiento de salarios a congresistas

El presidente del Congreso asegura que le preocupa “la inconstitucionalidad”. La mesa técnica definió como se hará la reducción de sueldos.

La reducción consensuada por la mesa técnica definió el congelamiento inmediato de los actuales 40 salarios mínimos que devengan los parlamentarios y que una vez finalice el periodo, es decir en el 2022, recibirían solo 25 salarios mínimos.

“Es un cambio que será directo y de frente en el 2022 y de aquí a allá congelando, impidiendo el aumento de 2 millones al año", señaló Angélica Lozano.

“Por otro lado, se congelará el salario de otros altos funcionarios del Estado precisados en el artículo 197 de la Constitución. Por ejemplo, magistrados de altas cortes, fiscal y procurador, entre otros.

Para ellos también aplicará el tope de los 25 salarios mínimos, pero se llegará a esto a través del congelamiento anual, que puede ir desde los cinco a diez años.

“Operará solamente el congelamiento por los años que sean necesarios hasta llegar a los 25 salarios mínimos, ¿por qué?, porque allá los periodos cambian, no todos entran y salen al mismo tiempo como en el Congreso", agregó Lozano.

Reducción del salario de los congresistas, desde el próximo periodo legislativo Pero ya hay reparos sobre este acuerdo.

“Las propuestas que ellas hacen para que sean hoy a mi se me hace populista porque no es constitucional, ese es el tema. Yo no defiendo mi salario, defiendo es al Estado, que mañana no lo llenen de demandas”, indicó Ernesto Macías.

Los únicos funcionarios que podrían ganar más de 25 salarios mínimos serían el presidente y vicepresidente, así como directores de empresas de economía mixta y los diplomáticos.