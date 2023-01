“Es un sofisma, están distrayéndonos”: duros cuestionamientos a Duque por objeciones a la JEP

Juanita Goebertus afirma que no se está objetando lo que dijo el Congreso, sino la sentencia de la Corte Constitucional. Advierte graves riesgos para la paz.

La representante del Partido Verde habló con Noticias Caracol. Reviva aquí el diálogo:

¿Es un reversazo?

Yo sí creo, es un riesgo bien grande desde un punto de vista jurídico. Y lo vamos a ver en la práctica. No obstaculiza el funcionamiento de la JEP, pero creo que es un mensaje a la institucionalidad, a un Estado que debería creer en la separación de poderes. Es la primera vez en la que un presidente no acata una decisión de la Corte Constitucional, sino que objeta una decisión de la Corte Constitucional. Hoy es la paz, pero mañana puede ser cualquier otro tema

¿Pero el presidente no puede objetar una ley por inconveniencia?

Lo que pasa es que estamos ante dos escenarios. Primero: en realidad no son razones de inconveniencia. Cuando las mira, uno se da cuenta de que están disfrazadas de inconveniencia, pero son razones es de inconstitucionalidad. Segundo: lo que se podría objetar por inconveniente es la ley, no la sentencia, y lo que está objetando el presidente es la sentencia de la Corte Constitucional. No están objetando lo que dijo el Congreso, están objetando lo que dijo la Corte Constitucional.

¿Qué riesgos reales hay?

Estamos de cara a una serie de personas, para ser exactos 13 mil excombatientes de las FARC, que dejaron las armas bajo unas series de condiciones, en donde el acuerdo es claro: quien incumpla, no puede recibir el mejor tratamiento penal especial, es decir, pierde los beneficios. Pero, ¿y los que están cumpliendo y están esperando en estos espacios territoriales de capacitación? Pues ahora a ellos les dijeron: cambio de reglas. Están cambiando una serie de reglas que hace que estás personas van a sentir la posibilidad de decir: “yo mejor abandono este proceso”. Aquí hay un riesgo muy claro y a ellos me quiero dirigir: el Congreso no lo va a permitir. Haremos todas las acciones políticas, pero también jurídicas ante la Corte Constitucional, para que no haya un cambio de reglas y para que estas personas, que confiaron en el Estado, sigan su curso en reincorporación, que es de lo que depende la estabilización.

¿Se pone en peligro el proceso de paz?

Definitivamente sí, totalmente. Esto no se trata de si son seis artículos para ciento y pico, esto se trata de unas reglas de juego que fueron acordadas para que se pudiera hacer un proceso de dejación de armas y que un Gobierno (el actual) dice que es política no de Estado sino de gobierno, y que entonces va a aclarar, cambiando en realidad, una serie de reglas. No es menor, yo sí creo que esto nos tomará unos meses, probablemente un año, en donde al final le van a ordenar al presidente Duque que sancione la ley como venía. Creo que no va a hacer exitoso, pero sí creo que, por el camino, pone en riesgo la estabilización y, más grave aún, nos retrasa de las discusiones importantes. No deberíamos estar aquí en esto, deberíamos estar es hablando de cómo transformamos las condiciones de esos territorios más afectados por el conflicto que necesitan vías terciarias, que necesitan escuelas rurales, que necesitan salud rural. En cambio, estamos en esta discusión que es absurda para el país.

¿La JEP sigue operando?

Sí, lo ha dicho la presidenta de la JEP. Así debe ser, un mensaje de confianza y de que, con las reglas constitucionales y la ley de procedimiento, la JEP va a seguir operando.

Hablemos de los niños en la guerra, los crímenes de lesa humanidad...

No hay una objeción sobre los niños. El presidente no objetó sobre los niños, acá hay sofisma de distracción: hablan de nuestros niños, pero no hay ninguna objeción sobre el tema de los niños. El presidente anuncia que, hacia adelante, le va a proponer al Congreso una reforma sobre el tema de los niños. Bienvenido, ese es el escenario para darla. Allá la damos. Pero que no le diga mentiras al país porque la discusión de las objeciones no es sobre los niños.

Ahora bien, están pretendiendo decir que no hay justicia frente a crímenes de lesa humanidad y es todo lo contrario. La razón por la que el mundo está mirando este acuerdo de paz es porque dos partes en una mesa de negociaciones acuerdan que lo sucedido es tan grave que hay que llevar a los responsables a la justicia.

