“Es un torpedo al acuerdo de paz”: críticas a Duque por objeciones a la JEP

César Gaviria, por ejemplo, considera que se “pone en riesgo lo avanzado” en materia de paz y que es un “incumplimiento grave” por parte del Estado.

“Esta decisión presidencial pone en riesgo lo avanzado en materia de terminación del conflicto con las FARC, se constituye en un incumplimiento grave por parte del Estado de las obligaciones derivadas del acuerdo que permitió la desmovilización y el desarme de casi 10.000 excombatientes”, dijo Gaviria, jefe del Partido Liberal.

En ese orden de ideas, anunció que recomendará “que todos los congresistas liberales voten para rechazar las objeciones".

De otro lado, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, aseguró que las seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP afectarían a las víctimas porque no tendrían verdad, justicia y reparación.

“El objetar esta ley le causa un grave daño al proceso de paz, a las víctimas de este país que esperan decisiones prontas de la JEP”, recalcó Cepeda.

Por su parte, Angélica Lozano, senadora Alianza Verde, calificó como un torpedo para la paz los reparos hechos por Duque.

"Vamos a perder tiempo. Creo que es un torpedo al acuerdo de paz y un error del presidente Duque, y la Alianza Verde no va a aceptar esas objeciones”, advirtió.

Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, no ve nada fácil el trámite de estas observaciones en el Congreso.

"El Congreso no tiene campo de maniobra, no tiene campo de acción en esas objeciones. Si el presidente quiere destrabar este tema, le va a tocar convocar a un gran acuerdo político”, puntualizó.

La ley estatutaria de la JEP queda en la cancha del Congreso, el cual determinará si se aceptan o no las objeciones del presidente Duque. En caso de no hacerlo, Ernesto Macías tendrá que promulgarla como presidente del Senado.

