“Es una colección de injurias”: Luis Miguel Morelli responde a acusaciones

El exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos asegura que las denuncias de presunto clientelismo y corrupción son falsas.

Luis Miguel Morelli, quien hasta hace pocas horas fue presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, asegura que la carta conocida en el día de ayer y que fue radicada en el Ministerio de Minas y Energía, contiene falsas denuncias en su contra por presunto clientelismo y posible corrupción.

"Es una colección de injurias, calumnias y falsedades en mi contra, así como un ataque infame y despiadado contra una destacada profesional que apoya la gestión de la agencia”, señaló el exfuncionario en su misiva.

Asegura que estas denuncias no están comprobadas y afectan su buen nombre.

“Ponen en evidencia eventuales motivaciones no escritas y, por sobre todo, no probadas, que me obligan a asumir mi defensa judicial, pero que en el entretanto mancillaron mi buen nombre y dignidad”, agregó Morelli.

Indica que él por sus propios medios ha verificado cierta información y al parecer la destinataria de las denuncias no existe.

“De acuerdo con verificaciones adelantadas, la mencionada señora "Mejía Arroyo" no existe en la Registraduría General del Estado Civil".

Y finalmente anuncia que esperará a la comprobación de los hechos que le endilgan, por parte de los entes de control.

“Invito a quienes se permiten poner en tela de juicio mi integridad, para que sean sesudos en sus análisis y se basen en los hechos y no en calumnias originadas en un anónimo tendencioso con intención revanchista”.