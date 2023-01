“Es una demostración de que el ELN no tiene voluntad de paz”: Duque sobre atentado a la FAC en Yopal

El presidente dijo que “aquí hay un Estado listo para defender a los colombianos”. La suboficial lesionada está fuera de peligro.

A primera hora del día el general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, indicó que los tatucos cayeron muy cerca de las barracas donde descansan las mujeres de la base.

“Seguramente esto es producto de la efectividad de nuestras operaciones a lo largo del año 2019 contra todos los grupos al margen de la ley”, agregó.

Para Iván Díaz, experto en seguridad nacional, el ELN está delinquiendo en conjunto con reductos de las FARC en el denominado ABC: el triángulo Arauca, Boyacá y Casanare.

Le llama la atención la precisión del impacto de los tatucos activados desde la volqueta, tal como ocurrió en Santander de Quilichao en noviembre pasado, donde tres policías fueron asesinados y nueve más resultaron heridos.

Este experto advierte que los atentados continuarán y que el ELN, con estos ataques, está buscando una negociación con el gobierno Duque: “ahora, con estas calidades técnicas que están adquiriendo, ahí es en donde surge la preocupación porque no solamente van a seguir ocurriendo, sino que cada vez van a ser más eficaces y más eficientes”.

Las Fuerzas Militares han frustrado, en la primera semana de enero, tres atentados con explosivos en Arauca y Casanare. En 2019 se evitaron 84 ataques terroristas.

Se sabía de un atentado, dice alcalde de Yopal

“Ya tengo información por parte de mi secretario de Gobierno que estaban previendo a los organismos, por eso se estaban tomando las medidas pertinentes”, manifestó Luis Eduardo Castro.

Wiliam Camacho, un reciclador, relató cómo vivió los momentos de angustia tras la detonación: “Venía de la curva cuando escuché una explosión. Como siempre, todos los días, yo subo a reciclar a esa hora, que eran como las dos y cuarto, pues yo miré todo lleno como de humo, entonces me dio como un poco de susto y me regresé hacia la casa que yo vivo, ahí en el barrio de La Esmeralda”.

Fueron siete las detonaciones efectuadas hacia las 2 y 20 de la madrugada.

“Nos despertó la explosión. Ya nosotros nos levantamos y ya miramos solo la volqueta, y ya no había más personal. Al ratico llegó la fuerza pública, la Policía y el Ejército”, relató Albeiro Olivo, habitante de la zona.