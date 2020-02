“Es una fábula, no se la cree nadie”: familia de Álvaro Gómez sobre explicaciones de Samper

Ante la Comisión de la Verdad, se mostraron en desacuerdo con la versión del expresidente y pidieron investigar a fondo los hechos.

“Hemos hecho una pequeña introducción de contexto a los tres grandes paralelos que llevaron a la muerte de Álvaro Gómez, ninguno corresponde a la tesis fantasiosa del expresidente Ernesto Samper de un golpe de Estado”, aseguró Enrique Martínez, abogado de la familia Gómez Hurtado.

Para la familia Gómez, las declaraciones del expresidente no concuerdan con la verdad.

“Es una fábula que no se la cree nadie en el país, así como nadie le cree a él que los dineros del narcotráfico le entraron a él a sus espaldas. No tiene sustento probatorio, no corresponde a las investigaciones que se han venido adelantando”, añadió Martínez.

Esta versión de la familia Gómez fue escuchada por el padre De Roux y varios investigadores de la Comisión de la Verdad.

Ahora contrastarán lo dicho por el expresidente Ernesto Samper y la familia del desparecido líder conservador.

En contexto: