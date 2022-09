"Es una vagabundería”: Petro les responde a quienes quieren mostrarlo como "borracho"

En la entrevista exclusiva con Noticias Caracol, el presidente Gustavo Petro se refirió a su actual estado de salud, teniendo en cuenta que problemas médicos le han obligado a cancelar su agenda o le ha ocasionado inconvenientes para cumplir con sus compromisos.

¿Hay algo de su condición de salud que el país deba saber?

“Son toses alérgicas que me han acompañado durante décadas, entre otras, cada vez que cojo una gripa queda una tos. Como yo vivo de hablar, entonces, afecta las reuniones, las conferencias. En los discursos, a veces paso momentos difíciles. Hablar en la ONU me costó trabajo. Es un tema alérgico y pasa, estamos superándolo”, explicó.

Otra pregunta obligada fue acerca del reciente video manipulado de él en Estados Unidos, queriendo hacerlo ver como una persona con problemas con el licor.

“Ya me ha pasado dos veces:_una vez que fui a Chiquinquirá, por un error mío, porque hay que admitir, pero cuando fui a Chiquinquirá hicieron lo mismo, que ralentizan el video y ahora lo hicieron más torpemente en Queens porque van ayudando a deteriorar una imagen, que creen que es parroquial digamos al interior de Colombia, pero que es el representante de Colombia en el exterior. Es una vagabundería”, manifestó.

"Que el debate sea franco": Petro

Aunque el jefe de Estado aún no decide si interponer una acción judicial por esta situación, manifestó que la gente no merece ser manipulada y que detrás de esto se mueve un “aparatico ideológicamente extremista”.

“He estado pensando, porque eso que hacen ahí es un delito, si acudir al instrumento judicial o no. Yo creo que la gente se merece que no la manipulen, que en la información que salga pueda que haya errores, (pero) que sea la información que es, no que haya un aparatico de gente ideológicamente extremista, muy bien financiada, buscando cómo deteriorar la imagen de una persona, manipulando a las otras. Es el delito, te están engañando y premeditadamente, en masa, de manera generalizada. Es mejor depurar el debate, que por lo menos el debate sea franco, que sea duro como quieran, pero que sea franco”.