Escándalo de Nicolás Petro "repercute políticamente", reconoce el ministro de Salud

Desde el Congreso, analistas y el propio gobierno aseguran que la actual crisis del Ejecutivo, generada por las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, va a tener efectos políticos.



El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció que las declaraciones hechas por Nicolás Petro sobre el supuesto ingreso de dineros ilegales a la campaña de su padre van a tener un efecto político.

“Los presidentes no tienen por qué pagar por lo que, de pronto, algún familiar pueda hacer. Eso sí, repercute políticamente. Ahora, hay que dejarle a la justicia para que mire en detalle qué fue lo que pasó", sostuvo el ministro de Salud.

El representante a la Cámara del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, aseguró que las consecuencias políticas las verá el gobierno en el Congreso.

"Sin lugar a dudas, los golpes autoinfligidos por este gobierno van a tener unas consecuencias políticas. Me parece que el gobierno tiene problemas para rearmar la condición y me parece que no le ha salido bien la estrategia de ir al granero y romper los partidos, creo que hay que respetar las organizaciones políticas y lograr acuerdos”, enfatizó.



Pedro Viveros, analista político, dijo que el presidente Petro tendrá que modificar su agenda. “Primero, tiene que comenzar a generar una nueva relación de confianza con las instancias políticas y con la opinión pública para tener gobernabilidad, y esto no es tan fácil en una democracia”, explicó.

Para el partido de Gobierno, lo importante es sacar adelante la agenda de cambio prometida a los colombianos. “El presidente debe concentrarse en gobernar, él lo ha dicho y tenemos la tranquilidad de que así será”, agregó María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico.

La congresista concluyó en que el trámite de las reformas en el Congreso no va a ser fácil, pero que el Pacto Histórico está dispuesto a llegar a acuerdos.

Apoyo, solidaridad y garantías es lo que pide la bancada del Pacto Histórico frente a las investigaciones que adelanta la Fiscalía. Tal y como el presidente Petro ha mencionado, se respeta la independencia de poderes, pero se pide que sea transparente a la hora de actuar.

“Sabemos perfectamente que hicimos una campaña transparente, una campaña austera, que recorrimos todos los rincones de este país, eso lo sabemos quienes integramos el Pacto Histórico, pero, por supuesto, también lo saben millones de colombianos que nos acompañaron en todos los rincones de Colombia”, señaló Pizarro en su momento.