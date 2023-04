Escasez de medicamentos: ministra Corcho dice que responsabilidad de comprarlos es de las EPS

La ministra Carolina Corcho abordó el tema de la escasez de medicamentos y explicó que la entrega de estos no cambiará con la reforma a la salud. “El Estado seguirá pagando todos los tratamientos y medicamentos que en este momento los pacientes requieren”, manifestó en diálogo con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.



Juan Roberto Vargas: Hay la suspicacia de que justo cuando se discute la reforma a la salud hay escasez de medicamentos y la Procuraduría dice ‘vamos a abrir investigación’...

Según la ministra Corcho, se han adelantado “15 mesas técnicas para resolver el tema de la escasez de medicamentos, que es un fenómeno global, pero en Colombia viene desde 2018”.

“El Estado gira los recursos y en ese momento la responsabilidad de la compra de medicamentos y transacciones es de las EPS. A partir de la escasez de medicamentos hemos solicitado a la Superintendencia de Salud abrir las indagaciones pertinentes para saber qué está pasando, porque hemos encontrado que en los dos primeros meses de este año se han triplicado las quejas por no entrega de medicamentos”, recalcó.



¿Ustedes creen que en el eslabón de las EPS es donde está el problema?

Carolina Corcho insistió en que “las EPS son las encargadas hoy de hacer las transacciones y las compras, son acuerdos y contratos entre privados que desafortunadamente, en tres décadas, por no tener un sistema de información, el Estado no controla, por eso será importante la reforma, porque tendremos un sistema de información que nos permita controlar eso”.

Agregó que “en las indagaciones de la Superintendencia de Salud encontramos que el 35% de las EPS no reporta información de calidad, en los últimos dos meses ha empeorado la situación, eso nos preocupa, y aparte de eso encontramos en varias EPS deudas superiores a 300.000 millones de pesos con los proveedores de medicamentos”.