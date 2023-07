Esposo de ministra Irene Vélez “no tiene impedimento” para trabajar en el sector público

Camilo Cetina, director del Fondo Colombia en Paz, habló sobre la contratación del holandés Sjoerd van Grootheest, esposo de Irene Vélez, ministra de Minas, en el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, para ayudar con la estrategia de comunicaciones. Fue enfático al decir que no sabía de quién se trataba y que su vinculación al proyecto se hizo bajo todos los estándares establecidos por la entidad.



“No lo conozco”, expresó Cetina al ser preguntado sobre si tenía idea de a quién estaban contratando.

Respecto a si estaba informado sobre el vínculo que Sjoerd van Grootheest tiene con Irene Vélez, el director del Fondo Colombia en Paz recalcó que “el señor contratista debe diligenciar una declaración y ahí pone todos sus bienes, rentas y pone también sus relaciones de parentesco. Él relaciona, valga la redundancia, su relación matrimonial, su sociedad marital, como relaciona otra cantidad de información”.

“Como decíamos en un comunicado, verificamos esto frente a un manual de conflicto de interés. Esta es la primera vez que esto pasó en el fondo. Es decir, antes de que yo llegara a este cargo aquí no existía un manual de conflicto de interés y reglas de conducta. Nosotros fuimos quienes lo implementamos y nosotros, a la luz de eso, verificamos si los intereses de la persona que va a trabajar de alguna manera afecta los intereses del fondo o de la subdirección de sustitución de cultivos para este caso en particular para poder cumplir con el objeto contractual y ese choque de intereses no existe para este caso, entonces se puede proceder. Tampoco existían inhabilidades, tampoco existían incompatibilidades. El señor no tiene ningún impedimento para poder suscribir un contrato con nosotros y en general con el Estado”, destacó.

Sobre si había más personas para el cargo que ocupará el esposo de Irene Vélez, Cetina explicó que “nosotros no hacemos evaluación de candidatos, porque entonces nosotros estaríamos metiéndonos en el rancho de las diferentes entidades. Cada entidad es experta en lo técnico para lo cual existe. La dirección de sustitución es experta en lo que le corresponde, que es sustituir los cultivos ilícitos; la agencia de renovación del territorio es experta en la infraestructura que debe llegar de manera terciaria a los diferentes municipios PDET, y así sucesivamente. Cada entidad y subcuenta es experta en eso”.

“Ellos determinan cuál es la mejor manera de cumplir con los fines del Estado en el territorio y con los diferentes contratos que ellos solicitan. Yo no puedo meterme en eso, ellos simplemente deciden ‘esta es la manera, este el objeto que yo quiero contratar, lo quiero contratar así, por favor procedan’ y nosotros hacemos el trámite y como patrimonio autónomo y negocio fiduciario procedemos a hacer esas contrataciones; si yo evaluara estaría metiéndome dentro de los procesos de cada entidad y sería imposible desarrollar el objeto del fondo”, precisó el funcionario.

El Fondo Colombia en Paz “es un patrimonio autónomo que se diseñó como instrumento para poder implementar los diferentes puntos del acuerdo de paz”, explicó Cetina.

Añadió que la entidad “es un mecanismo flexible, es de derecho privado, no está sujeto al principio de anualidad presupuestal y tiene la posibilidad de combinar diferentes tipos de contratación”.