¿Está dispuesta Colombia a recibir militares estadounidenses? Esto responde el presidente Duque

El mandatario no confirmó ni descartó esa posibilidad, pero aseguró: “la solución en la que creo (con respecto a Venezuela) es en la del cerco diplomático”.

En entrevista con La Voz de América, Iván Duque fue cuestionado por el polémico apunte de “5.000 tropas a Colombia”, que dejó ver John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos.

“Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas, lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático”, dijo el jefe de Estado colombiano.

Luego, su entrevistado le cuestionó insistentemente si Colombia recibiría militares estadounidenses.

“Nosotros hemos sido claros, lo más importante para que Venezuela alcance la libertad es el cerco diplomático. El cerco diplomático es la herramienta más importante que se ha visto en la historia reciente de América Latina”, respondió Duque.

No me está contestando la pregunta, le dijo entonces el periodista.

“Le reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático, es la mejor herramienta que hemos visto para enfrentar la dictadura. Es más importante que cualquier discurso belicista. El cerco diplomático ha permitido valorar cada vez más los esfuerzos de los venezolanos que están saliendo a las calles. Y va a ser el vehículo que va a activar mayores retiros de militares al servicio de la dictadura para estar al servicio del genuino sector popular en cabeza de la Asamblea Nacional y del presidente Guaidó”, contestó.

Finalmente, el presidente insistió: “el proceso de aislamiento del dictador es irreversible y el dictador está en la agonía de un régimen opresor”.

