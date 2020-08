“Esta llamada la están oyendo”: las grabaciones clave en el proceso contra Álvaro Uribe

La génesis del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe tiene como telón de fondo un debate de control político, varias denuncias penales cruzadas, miles de grabaciones en el medio y un expediente que polariza.

La columna vertebral de las acusaciones contra Uribe tiene nombre, apellido y un pasado criminal: Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar del Bloque Metro.

Fue él quien le narró al senador Iván Cepeda, y después a la Corte Suprema de Justicia, que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia del expresidente Uribe, se habrían promovido grupos de autodefensa en los años 90.

Monsalve señaló a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe, al ganadero Juan Guillermo Villegas y a Santiago Gallón Henao de patrocinar estos grupos. Tan solo Gallón ha sido condenado por estos hechos.

Monsalve aseguró que fue testigo de estos hechos, pues su padre Óscar Monsalve Correa fue administrador de la hacienda Guacharacas.

La Corte Suprema llamó a declarar a Óscar Monsalve y después ordenó interceptar su teléfono.

El mismo día de la diligencia del exmayordomo Monsalve en la Corte, el ganadero Juan Guillermo Villegas le hizo múltiples llamadas a su celular.

Juan Guillermo Villegas: Cuando tenga alguna necesidad, alguna cosa, me llama huevón sin pena, pero veo que está...

Óscar Monsalve: Sinceramente me da mucha pena...

Juan Guillermo Villegas: Vos sos huevón, hombre, ¿pena de qué, huevón?, la cosa está muy hijueputa hermano y todas esas cosas, pero como sea, usted sabe hermano cómo he sido yo...

Por esa misma época, Juan Guillermo Villegas mantuvo charlas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez que fueron interceptadas.

Álvaro Uribe Vélez: ¿Se acuerda el día que usted y yo nos reunimos en la 70?

Juan Guillermo Villegas: Sí, señor.

Álvaro Uribe Vélez: Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento en la 70. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas.

Juan Guillermo Villegas: Ah sí, esos hijueputas interceptan todo.

En la investigación que dio origen al expediente contra Uribe, también aparecen algunas conversaciones con el exalcalde de Amagá, Antioquia, Wilser Molina. En una de ellas, Uribe le pide que averigüe por testigos que estarían declarando en contra de él y su familia.

Álvaro Uribe Vélez: ¿Cómo van sus cosas, bien? Cómo le parece pues que en las noticias ayer, ya está en todos los medios, otro testigo acusa a mi hermano Santiago de mover lo del Aro, que entonces compulsan copias (...) y es la hora que yo no sé nada, qué han dicho esos hijos ni quiénes son ni nada.

Wilser Molina: No, no, no puede ser. Porque los testigos que inclusive fueron el señor Luis Arnulfo Tuberquia y León Alberto Henao Miranda, alias 'Pilatos', manifestaron antes que, en El Aro, ese (Francisco) Villalba y ese señor nunca estuvo. O sea, declararon desmintiendo a 'Berna', a don Berna.

Álvaro Uribe Vélez: ¿Y por qué no da usted una preguntadita quién es este nuevo testigo al que se refirieron ayer

Todas estas grabaciones hoy resultan claves en un expediente que tiene por primera vez en la historia de Colombia a un expresidente detenido.