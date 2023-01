“Estaba esperando el golpe”: Gustavo Petro sobre desafiante postura de Carlos Felipe Mejía

Tras el rifirrafe entre el líder de Colombia Humana y el expresidente Uribe, el senador del Centro Democrático se paró entre los dos.

“Como yo no soy violento, no pudo hacer nada. Estaba esperando el golpe, pero no se atrevió”, señaló Petro sobre el episodio con Carlos Felipe Mejía, quien también salió al paso.

“Que él entienda que ni nos intimida, ni le tenemos temor por más que haya incendiado el Palacio de Justicia y que haya estado involucrado en casos de terrorismo, de secuestro”, respondió el senador uribista.

El choque se dio después de la discusión que protagonizaron Gustavo Petro y Álvaro Uribe por unas declaraciones sobre el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.

El excandidato presidencial explicó por qué dijo que Arias había recibido dinero de Agro Ingreso Seguro: " las pruebas están en los expedientes que la Fiscalía no ha profundizado, la confesión de Otto Bula diciendo que Federico Gaviria, quien fue compañero desde niño de Andrés Felipe Arias, afirma que Andrés Felipe recibía una mensualidad siendo ministro en el gobierno de Uribe".

La oposición anunció que en los próximos días se realizará un debate de control político para dar a conocer al país las pruebas de estas acusaciones.

Vea más:

El enfrentamiento de Petro y Uribe por Andrés Felipe Arias y Odebrecht