¿Están distanciados Francia Márquez y Petro? Vicepresidenta responde luego de "muchos rumores"

Con un decreto, el presidente Gustavo Petro asignó los temas en los que trabajará la vicepresidenta de la república, Francia Márquez , durante estos cuatro años. Ella habló de dichos temas, y mucho más, con Noticias Caracol.

Los temas que Francia Márquez tendrá en su agenda son:

La igualdad de género

Política pública del cuidado

La discapacidad

Atender poblaciones diversas

“No he estado perdida, he estado trabajando”, dice Márquez al preguntársele por sus pocas apariciones públicas en las últimas semanas.

“Las funciones que hemos acordado son parte de la esencia de lo que soy y represento. Y los pueblos que represento”, agrega.

“Tenemos que diseñar la política del cuidado, existe a nivel distrital pero necesitamos una política del cuidado a nivel nacional. Discutimos sobre la carga que está casi siempre en manos de las mujeres pero hay que repartirla, en la suma de la manos del Estado, y que se convierta en una oportunidad para los hombres”, añade sobre uno de los punto que tendrá a cargo.

“Pasa por educarnos y reconocer las formas propias en las que la gente y la comunidad se cuida”, agrega.

La igualdad es otro de los temas que manejará en su agenda. “No se puede negar no solo el racismo que padecí o padecemos, todo por nuestro color de piel, sino también el racismo institucional, que significa que por muchos años no se ha invertido en territorios empobrecidos y racializados y hoy se tienen que priorizar. Disminuir la violencia significa justicia social y eso es trabajar por el bienestar de todos los colombianos”, explica.

“Siempre he trabajado por la igualdad del pueblo al que pertenezco, ahora me toca trabajar por la igualdad de las mujeres, de los jóvenes, de la garantía de la vida de niños y niñas. Trabajar para erradicar el hambre en los territorios más inequitativos de nuestra sociedad”, señala también.

¿Hay distanciamiento entre Francia Márquez y el presidente?

“No es cierto. Se escuchan muchos rumores, pero yo no soy una mujer que me dejo aislar (risas). Soy una mujer que me dedico al trabajo y lucho. Me crié en la lucha y lo seguiré haciendo. Hemos hecho una buena empatía con el presidente y estamos definiendo cómo avanzar, este gobierno apenas está empezando”, indica.

Finalmente, Francia Márquez sostiene que “vamos a trabajar por el Ministerio de la Igualdad, ya tenemos un borrador. Se lo presentamos al presidente y estamos en esa discusión de cómo se presenta al Congreso”.