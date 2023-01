Estas son las primeras iniciativas que el gobierno Duque radicó en el Congreso

Una reforma política y cadena perpetua para violadores hacen parte de las prioridades legislativas del nuevo presidente.

Según Duque, existen temas que no dan espera para dar cumplimiento a sus tres ejes fundamentales: legalidad, equidad y emprendimiento.

1. Eliminar conexidad del narcotráfico con el delito político

Para el primer mandatario, en la Constitución debe quedar claro que el narcotráfico y el secuestro no serán conexos ni pueden aceptarse como medio para financiar o promover ninguna causa.

2. Cadena perpetua para violadores

Aunque en varias oportunidades proyectos como este se han hundido en el legislativo, el nuevo presidente buscará, junto a su bancada, que violadores y asesinos de niños y mujeres se queden en la cárcel.

3. Lucha contra la corrupción

Busca endurecer las penas y no otorgar beneficios como la casa por cárcel.

4. Reforma a la justicia

El presidente quiere acercarla más al ciudadano y que acabe el hacinamiento carcelario.

5. Reforma política

Su objetivo es que esté concertada con el Congreso y, entre otras cosas, elimine el voto preferente y garantice el financiamiento de las campañas.

Otros proyectos que anunció el nuevo mandatario son el de la ley del veterano para beneficio de los militares y una reforma pensional que, afirma, no da espera.

