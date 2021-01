“Este no es momento de revocatorias”: Iván Duque pide unión al país para enfrentar pandemia

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, acompañó al presidente Iván Duque en su recorrido por Providencia, para supervisar los trabajos de reconstrucción de la isla.

El mandatario hizo un balance de los trabajos y señaló que en Providencia se ha hecho un trabajo “sustancial” de limpieza y remoción de escombros.

“Hoy tenemos una isla que está limpia en una parte sustancial, tenemos un proyecto ya de arreglar más de 100 viviendas, vamos por 877 de mejoramiento y vamos por más de 1.300 de construcción totalmente”, explicó Duque.

También se refirió a una eventual reforma tributaria y a las implicaciones que esto tendría en un momento en que la economía y la generación de empleo están tan golpeadas a causa de la pandemia.

“Cualquier reforma fiscal que se haga en Colombia, lo que se haga en el 2021, su vigencia empezaría en el 2022 y sus efectos de recaudo se empezarían a sentir a partir del 2023. Yo podría decir, bueno, eso a mí no me va a tocar porque yo termino en agosto de 2022, eso no es responsable porque dejar allanado un camino de dificultades fiscales para el futuro no es responsable con la nación”, indicó.

Ante las críticas a su programa Prevención y Acción por parte de ciertos sectores de oposición e incluso de medios de comunicación extranjeros, señaló que las críticas no son ciertas y que estará al aire mientras dure la pandemia.

“¿Cuál ha sido mi criterio? Como se lo he dicho al equipo de gobierno, nosotros debemos mantener una comunicación directa y cercana mientras tengamos una emergencia sanitaria en Colombia, que es una emergencia sanitaria cuyos efectos también son económicos y sociales”, señala al respecto el jefe de Estado.

Frente a los rumores sobre una posible salida de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de su gobierno para aspirar a una candidatura presidencial indicó que es ella quien toma esta decisión y que, si así lo decide, es una mujer con todas las capacidades para aspirar al cargo más importante de la nación.

“No es ni época ni momento de revocatorias”: entrevista con Iván Duque desde San Andrés

El presidente hizo un balance en Noticias Caracol del proceso de reconstrucción de Providencia.

También anunció su oposición a los procesos de revocatoria a algunos mandatarios, pues considera que no es el momento de pugnas y divisiones política cuando, para salir de la pandemia, el país tiene que trabajar todo junto.

Igualmente dio su punta de vista sobre una eventual reforma fiscal.

El jefe de Estado, así mismo, respondió hasta cuándo irá su programa ‘Prevención y acción’ y si la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dejará el gobierno para lanzarse a la Presidencia.

