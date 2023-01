Esto es lo que debe saber sobre la consulta anticorrupción

Este domingo los colombianos votan por los siete mandatos que buscan limitar algunas prácticas que han sido factor de corrupción en el país.

En la Constitución de 1991 quedaron consagradas las consultas populares como uno de los métodos de participación ciudadana. Y en la ley 134 de 1994, se definió este método participativo como “una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.”

Sin embargo, solo hasta este 26 de agosto de 2018, se lleva a cabo por primera vez este mecanismo democrático a nivel nacional. En la llamada consulta anticorrupción los colombianos sufragan para exigirle o no al Congreso que legisle sobre los siguientes siete apartados:

1. Bajar el salario de los congresistas y altos funcionarios que ganen más de 25 salarios mínimos legales.

2. Quitar los beneficios a los condenados por corrupción -como rebajas o tener como sitio de reclusión guarniciones militares- y prohibirles contratar con el Estado.

3. Que todas las entidades públicas contraten bajo pliegos tipo para tener procesos de contratación más trasparentes.

4. Establecer la obligatoriedad de la realización de audiencia públicas para definir los presupuestos públicos.

5. Que todos los congresistas rindan cuentas sobre gestión, haciendo públicas sus asistencias a las sesiones del Congreso, sus votaciones y proyectos.

6. Hacer públicas las declaraciones de renta de todos los políticos elegidos y extinguirles el dominio sobre propiedades o recursos que no sean justificados.

7. Establecer un máximo de tres periodos para ser elegido para un mismo cargo en las corporaciones legislativas nacionales, departamentales y locales.

¿Dónde y cómo votar?

Se han dispuesto 11.233 puestos y 97.027 mesas de votación en todo el país para que los colombianos puedan participar de la jornada. Vale señalar que, a menos de que haya registrado la cédula en otra zona, la mesa en donde votó para las elecciones presidenciales es la misma en la que votará la consulta.

De igual manera, se han dispuesto de 645,403 jurados electorales y 39 veedores para garantizar el correcto desempeño de la jornada.

Para votar solo tiene que acercarse a la mesa asignada ( puede ver el lugar de votación en el siguiente link) y solicitar el tarjetón. En este tendrá que marcar Sí o No en cada una de las siete preguntas. Si una casilla no es marcada o tiene más de una respuesta, esa pregunta queda invalida.

Si piensa votar la consulta anticorrupción, siga estas recomendaciones ¿Cuál es el umbral que debe superar la consulta?

De acuerdo con la ley colombiana, las consultas populares deben tener por lo menos un 30% del censo electoral para que sea válida, siendo el método de participación con mayor umbral. Por ello, para que lo votado este domingo tenga validez, por lo menos 12.140.000 colombianos deben votar por cada uno de los siete mandatos.

Además, cada pregunta debe tener por lo menos un apoyo de 6.000.000 para que sea un mandato directo del pueblo al poder legislativo.

Umbral de la consulta anticorrupción: ¿cuánto es y qué pasa si no se alcanza? ¿Qué pasa con los mandatos que sean aprobados en la consulta?

Los mandatos que pasen ambos umbrales tendrán que ser legislados en el periodo de un año por el Congreso de la República. De no hacerlo, el presidente tendrá la obligación de expedir cada uno de ellos por decreto con carácter de ley.

Una consulta que no ha estado libre de controversia

La consulta anticorrupción ha sido una iniciativa de la exsenadora Claudia López, la actual senadora Angelica Lozano y otros miembros del Partido Verde. Para que fuera presentada en el Congreso de la República, tuvo que realizarse una recolección de firmas equivalentes al 5% del censo electoral.

Ya en el legislativo, la iniciativa tuvo varios opositores como lo fueron Roy Barreras Miguel Amín, Mauricio Lizcano y la bancada de Cambio Radical. Además, su aprobación fue aplazada bajo petición del Centro Democrático que consideraba que la votación no debía afectar la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, superó todos estos escollos y fue aprobada el pasado 5 de julio, con una votación unánime en el Senado.

Luego de las elecciones presidenciales que dieron como vencedor a Iván Duque, miembros del Centro Democrático le han retirado el apoyo a la consulta. Este es el caso del senador, y expresidente, Álvaro Uribe Vélez quien aseguró: “Yo hoy prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitimidad por la personalidad que las presenta".

"Yo voy a votar la consulta, todos tenemos que unir esfuerzos”: Iván Duque