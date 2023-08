Esto han dicho Gustavo y Nicolás Petro, padre e hijo, en escándalo que salpicó la campaña

En medio del escándalo político y jurídico que involucra al presidente de la República, Gustavo Petro, y a Nicolás Petro, quien en campaña fue uno de sus hombres de confianza en la costa, hay un ingrediente adicional: ellos son padre e hijo.



De una parte, en medio de su negociación con la Fiscalía General de la Nación, el hijo mayor del presidente Petro salpicó a ministros, exministros, políticos del Caribe y a su padre en una maraña de corrupción que, según dijo, sí llegó a la campaña del hoy jefe de Estado.

Desde Sincelejo, el mandatario expresó el jueves: "Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es desde la dignidad, la verdad, no arrodillarse al verdugo jamás. Pero aquí nos toca es gobernar, eso a veces no es tan entendible, una especie de soledad del poder; es que no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país".

Además, el presidente Petro ha negado saber del supuesto ingreso de dineros irregulares a su campaña y advirtió que es falso que su hijo haya hecho esa afirmación ante la justicia.

Por su parte, Nicolás Petro declaró durante la audiencia en su contra: "Señor juez, es para dejar una constancia, que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión".



¿Qué se ha revelado en audiencia contra Nicolás Petro?

Según el delegado del ente acusador, Mario Burgos, el hijo mayor del presidente accedió a colaborar con la justicia y "aportó información relevante que la Fiscalía desconocía" sobre el uso dado a dinero recibido del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el hombre Marlboro, y de un hijo del controvertido empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.

"En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas (de Nicolás Petro) y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego", manifestó en una audiencia el fiscal.

Tras las revelaciones que se han hecho en el proceso contra el diputado del Atlántico Nicolás Petro, el jefe de Estado anunció que le otorgó un “poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente”.