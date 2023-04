Estos son los cambios que habrían hecho a reforma a la salud por solicitud de partidos de coalición

Todo parece indicar que el proyecto de reforma a la salud, literalmente, se salvó luego de tambalear por las diferencias entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los partidos políticos de la coalición. Los contactos entre la Casa de Nariño y partidos como el Conservador y de la U habrían dado sus frutos tras acordar una serie de cambios que le dan un nuevo aire al proyecto. Todo esto ocurre cuando se espera que la iniciativa comience su debate en el Congreso.



El Partido de la U ve con beneplácito las proposiciones que se incluyeron en la ponencia. Desde allí señalan que se incluyeron 90 de 133 propuestas y que algunos puntos que no se tuvieron en cuenta van a ser discutidos en el debate, que se va a dar en la comisión séptima de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, los conservadores están un poco divididos. Un sector siente que sí se acogieron estas proposiciones, pero otros, más opositores al gobierno, creen que no se debe apoyar la discusión. Esto fue lo que dijo Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, sobre el tema: “El texto se nos envió en la madrugada, los técnicos han estado haciendo el análisis. Vamos a reunirnos hoy en bancada, los técnicos van a presentar, pero aquí la última palabra la tiene la bancada. Hubo avances, pero ya tengo mensajes de los técnicos que hay cosas graves también en esa versión. Yo no me quiero anticipar al sí ni al no, pero quiero decir que los técnicos van a presentar esa versión última y nosotros tomaremos la decisión de fondo. Esperamos que estén recogidas las inquietudes, de otra manera tendremos que seguir las conversaciones”.



Por su parte, lo que han confirmado los ponentes de la bancada de Gobierno del Pacto Histórico es que fueron incluidos tres temas cruciales que pedían los partidos de la coalición: el primero tiene que ver con los fondos regionales. La ponencia inicial planteaba que esos fondos administraran recursos, pagaran a las clínicas y hospitales, pero una de las modificaciones es que esos fondos sean una sola cuenta que no administraría como tal los recursos de la salud.

El segundo punto tiene que ver con la transición de las EPS a gestoras de salud y vida, pues al parecer ya no va a ser transitoria, sino que va a ser permanente y esas gestoras van a mantener algunas de las funciones que tienen actualmente, para articular todas las redes integradas e integrales de salud con el fin de que todos los colombianos sigan recibiendo atención. El tercer asunto es el sistema mixto de salud, público y privado.