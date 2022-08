Estos son los programas del gobierno Duque que se mantendrán, según comisión de empalme de Petro

La comisión de empalme del gobierno entrante entregó este lunes, primero de agosto de 2022, su informe final sobre las condiciones en las que reciben el país. Aseguraron que está sin recursos económicos, dejaron en claro cuáles programas se acabarán, pero también cuáles mantendrán e hicieron énfasis en problemas del sector salud.



“Este gobierno no va a continuar con la política de economía naranja, lo va a replantear, en este gobierno no habrá aspersión con glifosato, este gobierno va a replantear la política de fracking por sus consecuencias en la vida y en la salud humana”, declaró la ministra designada de Salud, Carolina Corcho.

Asimismo, anunciaron que también hay políticas que se mantendrán como la jornada única educativa, los programas de vivienda, el ingreso solidario, los subsidios para la población de bajos ingresos y la matrícula cero, aunque aseguran que el gobierno Duque les entrega la olla raspada.

“El nivel de endeudamiento y el déficit fiscal que encontramos para el próximo cuatrienio es crítico, por lo tanto, la reforma tributaria que cursará en el congreso de la República, con carácter prioritario, se nos convierte en una reforma imprescindible para llevar a cabo la propuesta de gobierno”, afirmó Daniel Rojas, integrante de la comisión de empalme.

Crisis económica que, según la nueva ministra de Salud, toca a su sector.

“El informe de la Superintendencia de Salud es todavía más preocupante porque de 30 EPS, 17 no cumplen condiciones financieras para manejar recursos millonarios de los colombianos. Esto significa diez millones de afiliados que la próxima superintendencia tendrá que trasladar”, añadió Carolina Corcho.



No obstante ahí no no paran las preocupaciones de la ministra designada, pues asegura que en la actualidad no hay una cobertura universal tal como lo asegura el gobierno saliente.

Por su parte, el coordinador de la comisión de empalme, Mauricio Lizcano, dice que el presidente Petro no la tendrá fácil con el país que recibe.

“Esto no es un tema de espejo retrovisor, sino por el contrario, que los colombianos entiendan el estado de cómo recibimos a Colombia, pero también que el presidente tenga las herramientas y la información necesaria para tomar decisiones desde el día uno”, aseveró, Mauricio Lizcano.

El informe de la comisión de empalme que será entregado al presidente contiene un paquete de recomendaciones para sortear varias de las dificultades del país.