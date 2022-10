Estos son los reparos del Partido Liberal a la reforma tributaria

Los liberales aún no tienen clara cuál será su posición frente a la reforma tributaria. Tienen líneas rojas que dicen no estar dispuestos a cruzar, además, su jefe, el expresidente César Gaviria, aseguró que él no votaría el proyecto.



“Puntos como, por ejemplo, las pensiones, que está gravando el ahorro y el esfuerzo de miles de colombianos y, obviamente, otros puntos como el de hidrocarburos, que finalmente va a afectar la inversión y si llega a afectar este punto de la economía, pues nos afecta a todos, la vida colombiana de los colombianos”, señaló Juan Pablo Gallo, senador Partido Liberal.

Dicen los ahora rebeldes liberales que no se trata de lo que muchos califican como una “pataleta momentánea” del partido por más representación en el ejecutivo, sino que el expresidente César Gaviria, que estudió todo el proyecto, los convocó para dejar claras estas líneas rojas y, luego, pedir al Gobierno que baje el recaudo de la reforma tributaria a 10 billones de pesos.

Para el gobierno, la posición liberal no solo trae preocupación sobre los 47 votos de la bancada, sino por los efectos sobre la coalición de gobierno en el Congreso.

Según el senador Gallo, “el Partido Liberal, si bien se ha declarado partido de gobierno, eso no significa que sea un comité de aplausos, aquí no tenemos que estar aprobando cualquier cantidad de proyectos sencillamente porque vienen del Gobierno nacional”.



Al igual que los liberales, el Partido de la U y los Conservadores discutirán mañana sus reparos.

“Estamos revisando el tema de los ultra procesados, porque va a afectar a todo el gremio de los tenderos, de las pequeñas tiendas. También el sector minero y de hidrocarburos”, afirmó Saray Robayo, representante a la Cámara por el partido de la U.

Ahora se esperan las conclusiones liberales tras la reunión con el expresidente Gaviria.

Gustavo Petro volvió a defender la reforma tributaria

En medio de estos reparos de los partidos Liberal y la U, el presidente Gustavo Petro volvió a defenderla argumentando que busca justicia e igualdad. El mandatario habló durante la radicación del proyecto del Ministerio de la Igualdad.

“La reforma tributaria debe ser pensada para la igualdad, por eso exabrupto fue hace año y medio el que un ministro de Hacienda propusiera los impuestos a los más pobres y por ello estalló la sociedad. Lo correcto es que los impuestos vayan hacia los más ricos, porque automáticamente eso genera mayor equidad, mayor igualdad”, subrayó el jefe de Estado.