“Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego con el ELN”: Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos participó este lunes en un conversatorio sobre la justicia transicional.

Allí anunció que el próximo mes asistirá a la Comisión de la Verdad.

Santos explicó cuál fue el objetivo e importancia de crear la JEP , en el marco del acuerdo firmado con las FARC en Cuba. Añadió que la propuesta de reemplazar la justicia transicional por un formulario, como han pedido algunos miembros del uribismo, es un chiste.

También reveló que su gobierno estuvo a punto de firmar un cese al fuego con el ELN.

"Continúa el conflicto armado, pero hay que entender algo muy importante en este momento: este proceso de paz fue un proceso de paz para terminar la guerra con las FARC e infortunadamente con el ELN no se logró lo mismo, aunque avanzamos muchísimo y estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir yo del gobierno. Pero un vocero del actual gobierno fue a decirle a los del ELN que no firmaran con este gobierno sino con el próximo y el ELN se creyó es mensaje y no firmó conmigo, y mire en la que estamos", dijo.