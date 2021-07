Las evidencias del presunto entramado de corrupción que condujeron a la captura de Richard Aguilar

Seis meses después de que la unidad investigativa de Noticias Caracol revelara las evidencias contra el senador Richard Aguilar en una presunta telaraña de corrupción en contratos millonarios que entregó como gobernador de Santander, entre 2014 y 2015, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura .

Testimonios, chats, audios y videos hacen parte del dossier de pruebas que hoy tienen a Richard Aguilar bajo sospecha. La exsecretaria de infraestructura de Santander Claudia Yaneth Toledo y su esposo, Lenin Darío Pardo, son los testigos estelares en este expediente.

Desde hace un año, ambos le revelaron a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia los secretos de una organización criminal de la que hicieron parte y que estaría encabezada por Richard Aguilar con el fin de amañar licitaciones y enriquecerse con dineros públicos.

Jaime Lombana, abogado de los testigos, reaccionó a la detención del exgobernador de Santander.

“Muy importante resaltar cómo Caracol publicó todo un informe revelando la verdad y cómo la Corte Suprema de Justicia da una muestra de confianza en la administración de justicia en la lucha contra la corrupción”, dijo.

Una de las pruebas que aportaron estos testigos, que hoy tienen principio de oportunidad parcial con la Fiscalía, fue un video de 30 minutos del 2018 en donde aparece hablando Lenin Pardo con Julián Libardo Jaramillo, exdirector de proyectos de la Secretaría de Infraestructura y persona de toda confianza de Richard Aguilar.

"Está muy preocupada porque nunca le pagaron, que la cuenta nunca le llegó a manos de ella", se escucha decir a Julián Jaramillo en el video.

Según Pardo, Jaramillo no solo fue clave en este presunto entramado de contratos y coimas al por mayor, sino que, cuando él y Toledo cayeron presos, este se presentó como emisario de Richard Aguilar para negociar con ellos su silencio.

Claudia Yaneth Toledo: Por eso, no, usted no me ha contestado, Julián, no ha contestado. La plata, usted viene aquí de emisario de los Aguilar a decir que la plata está.

Julián Libardo Jaramillo: Toda, toda, sí.

Claudia Yaneth Toledo: ¿toda, indexada y toda?

Julián Libardo Jaramillo: Sí.

De acuerdo con la denuncia, supuestamente la organización ilegal buscaba convencer a Claudia Toledo y a Lenin Pardo para que aceptaran cargos y negociaran un preacuerdo con la justicia.

Para ello, debían devolver los 3.000 millones de pesos de un soborno en un contrato. Julián Jaramillo les dice en el audio en poder de Noticias Caracol que, si el lío es la plata, esta se consigue.

Julián Libardo Jaramillo: Entonces yo no vengo a cuestionarlos a ustedes ni a pedirles explicaciones. Vengo a decirles que, si ustedes siguen con el tema de lo que hemos hablado del preacuerdo, valga lo que valga se va hacer (…) porque la idea es que ni ustedes ni nosotros ni todo el equipo que está afuera se vayan a meter en problemas (…) porque el tema afuera es muy desgastante, Lenin y Claudia, es supremamente desgastante, supremamente duro.

Y, más adelante, en ese audio se menciona a los congresistas Edwin Ballesteros, hoy también investigado por la Corte, y Richard Aguilar. Al parecer, según confesó Julián Jaramillo en esa charla, estarían detrás de conseguir los 3.000 millones de pesos para comprar el silencio de los testigos.

Lenin Darío Pardo: ¿Edwin apareció?

Julián Libardo Jaramillo: Si quieren saber la verdad, él tiene que aportar y le vamos a pedir, si quiere saber la verdad, eso sí, me ha estado llamando muchísimas veces (…) uno que sí está como una hijueputa ladilla es Richard, eso sí, mañana, tarde y noche, total. O sea, tin, tin, tin, tin, encima.

Claudia Yaneth Toledo: ¿Pero Richard qué? Ahora solo habla de la plata, de que la plata y preocupado porque la plata la reúnan para traérnosla. ¿Y el resto, o sea, y nosotros qué?

Julián Libardo Jaramillo: Incluso, yo con ustedes voy a ser sincero, se habla de que ellos deben recibir algo mensual, que había unos compromisos como una manutención mensual por el tiempo que ustedes vivan la situación, eso también se ha hablado, está sobre el tintero.

Es decir, al final, la propuesta de Jaramillo como supuesto emisario de Richard Aguilar era que la organización estaba dispuesta a pagarles un dinero mensual mientras resolvían su situación judicial.

Estos audios, videos y chats resultaron claves para que la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención de Richard Aguilar, quien siempre se ha declarado inocente.

Tal como en su momento hizo su papá, el coronel Hugo Aguilar, también exgobernador de Santander y también condenado por la justicia.

