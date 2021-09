Exclusión de Edward Rodríguez como precandidato del Centro Democrático: hubo hasta gritos y pullas

Si en el Partido Verde llueve, en el Centro Democrático no escampa, pues en las últimas horas, estalló una crisis al interior del partido por la decisión de excluir de la lista de precandidatos presidenciales al congresista Edward Rodríguez.

Todo empezó hace unas semanas cuando Rafael Nieto, en una reunión con otros precandidatos liderada por el expresidente Álvaro Uribe , dijo que el congresista Edward Rodríguez no tenía estatura ética para aspirar a la Presidencia.

Según contaron algunos precandidatos, el expresidente Uribe le pidió al Comité de Ética de su partido que definiera la situación. Los precandidatos fueron sometidos a un examen sobre su transparencia y cualidades para gobernar.

Terminada la evaluación, anunciaron quienes pasaron: Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto y José Alirio Barrera, de la lista fue excluido el representante Edward Rodríguez.

“A la veeduría que ojalá me expliqué por qué me excluyeron, por qué mi nombre no está dentro de los precandidato”, manifestó Edward Rodríguez.

También se conoció que, en la noche de este martes, en Bogotá, hubo otra reunión de los precandidatos en la que los ánimos también se calentaron, ya que hubo gritos y pullas. En la misma, Rafael Nieto reafirmó su tesis de que Edward Rodríguez no podía ser candidato por tener varios cuestionamientos

“A hoy no se los cuestionamientos que puso el Comité de Ética, no se por qué, pues pido una explicación”, agregó Edward Rodríguez.

No obstante, la situación en el Centro Democrático parece empeorar, puesto que hay malestar en otros precandidatos por la carta firmada por 33 congresistas de apoyo a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga.

En la misiva, consideran que están enviando un mensaje equivocado porque son los militantes del partido quienes deben escoger a su candidato presidencial.