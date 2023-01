Excongresista Eduardo Pulgar es beneficiado con la medida de casa por cárcel

Tras permanecer recluido en una unidad militar de Malambo, Atlántico, el excongresista Eduardo Pulgar, condenado por tráfico de influencias, fue cobijado con casa por cárcel.



El exsenador paga una pena de 4 años y 8 meses , en medio de una investigación por millonarios sobornos a un juez, esto con el fin de conseguir favores judiciales para un amigo en el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

“Quiero apelar a la buena relación que tienen ustedes para ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente aquí hay un negocio. Ustedes me dicen y yo voy y digo: para esta jugada vale tanto y vamos pa' lante”, se escucha en un audio grabado por el mismo juez al que el excongresista intentó sobornar.

Eduardo Pulgar estará bajo el monitoreo y la vigilancia del INPEC.



Fue en marzo de 2023, que la Procuraduría General de la Nación sancionó a Eduardo Pulgar con destitución e inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos.

Eduardo Pulgar fue capturado a finales del año 2020; sin embargo, tras el proceso en su contra, renunció en febrero 2021 al Senado.