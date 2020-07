Exjuez entregó grabación original del supuesto soborno hecho por senador Eduardo Pulgar

Noticias Caracol conoció detalles de la diligencia que se realizó en Barranquilla a propósito del presunto caso de soborno del senador Eduardo Pulgar al ahora exjuez Andrés Rodríguez.

Supuestamente, el congresista del Partido de la U buscaba favorecer a un empresario amigo suyo.

Según conoció Noticias Caracol, enviados de la Procuraduría con su unidad de investigaciones disciplinarias y de la Corte Suprema de Justicia tuvieron que acudir a la Policía para que condujera a la diligencia al exjuez Andrés Rodríguez, quien inicialmente trató de no ir aludiendo una incapacidad médica.

Al final, terminó asistiendo, confirmando los hechos y entregando la grabación original del presunto soborno, que dio a conocer por primera vez el periodista Daniel Coronell.

Otro que se excusó de asistir fue el exalcalde de Isiacurí, Ronald Padilla. Se cree que él fue el facilitador del encuentro entre el exjuez y el senador.

Padilla pidió un aplazamiento y, aunque la Policía lo buscó para conducirlo, no pudo encontrarlo.

También se conoció que el expediente del caso está siendo reconstruido, pues faltan algunas partes.

Este jueves, Eduardo Pulgar se presentó ante la sala de instrucción de la Corte Suprema, que no lo atendió porque no había un requerimiento.

"Aún la corte no me ha citado. Sin embargo, consideré importante presentarme personalmente. Por eso viajé desde la ciudad de Barranquilla a Bogotá, en donde también estoy en la búsqueda de mi abogado que me va a representar en todas las diligencias que considere la corte pertinente", señaló Eduardo Pulgar.