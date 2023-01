Expertos advierten riesgos de aprobar iniciativa sobre doble instancia retroactiva para aforados

El constitucionalista Juan Manuel Charry dice que podrían desencadenarse demandas contra el Estado. El 20 de julio se radicaría este proyecto en Congreso.

Y es que esta propuesta, impulsada por el Centro Democrático, sigue causando polémica.

Aunque uno de los beneficiados sería el exministro Andrés Felipe Arias, Juan David Vélez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, sostiene que “no se hace a título personal de ninguna persona en específico, sino dándole la garantía a aquellos ciudadanos a que se les pueda revisar estas sentencias condenatorias. Aquí no definimos quién es inocente o quién es culpable, simplemente se les garantiza el debido proceso".

El proyecto también abriría la puerta para que a condenados por parapolítica o corrupción se les revise la decisión en primera instancia.

Detractores como el senador Iván Cepeda aseguran que "La ley penal no es retroactiva, no puede expedirse para un ciudadano que fue condenado a una ley específica para que entonces se busque su impunidad".

Asimismo, el constitucionalista Juan Manuel Charry explica que “existiría la posibilidad que en aquellos casos, en que se revoque la condena, el afectado interpusiera una demanda contra el Estado por los perjuicios causados por una condena que resultó, a la postre, injustificada”.

Entre 1991 y 2018 han sido condenados 232 aforados a través de única instancia, según la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

Le puede interesar:

Salvavidas a condenados: Corte Constitucional dice que aforados tienen derecho a doble instancia