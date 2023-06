Expertos analizan pelea entre senadores en el Congreso: “La política hoy no es ejemplo de civismo"

Después de una fuerte pelea en una de las sesiones plenarias del Senado del 25 de junio de 2023, se comenzará una indagación disciplinaria en contra de los senadores del Partido Verde Inti Asprilla y Jota Pe Hernández.

Los hechos se dieron durante el último debate que se tenía agendado para discutir sobre la regulación del cannabis de uso adulto, por lo cual el presidente del Senado, Alexander López, decidió levantar la sesión.

En esta entrega de Sala de Prensa, María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Flórez, analista político y John Jairo Roldán, presidente de la comisión de ética del Congreso de la República, conversarán sobre las consecuencias de esta disputa para los implicados y para el panorama político del país.

“La política hoy no es ejemplo de civismo. Los políticos protagonizan escándalos de corrupción, tráfico de influencias, no respetan la norma cívica, entonces no hay que asombrarse de lo que ha ocurrido”, comentó Flórez, señalando que lo que se presenció entre los senadores Asprilla y Hernández es resultado de décadas de degradación en el panorama.

Así mismo, destaca que muchos de los parlamentarios no diferencian entre el respeto que hay que tener en el recinto y las frecuentes peleas de redes sociales.

Para la Paca Zuleta esta es “una escena lamentable para la democracia colombiana”, señalando que dicha disputa pública muestra las diferencias dentro del Partido Verde.