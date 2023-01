Expertos analizan primer año del Gobierno Duque y coinciden en que se raja en seguridad

Hugo Acero, Ariel Ávila y Néstor Rosanía evalúan en qué ha fallado el presidente. Homicidios de líderes, robo y narcotráfico, sus principales problemas.

“Desde luego hereda una situación de no control sobre territorios dejados por las FARC (...) pero pasa un año y el descontrol sigue ahí”, cuestiona Acero, experto en seguridad y convivencia.

Un descontrol que, según Ávila, investigador y analista político, ha generado un mapa de orden público crítico para el país. De los 1.120 municipios que tiene Colombia, 106 conforman cinco subregiones en alerta roja:



Subregión del Pacífico caucano y nariñense.

Sur del Meta, Guaviare y parte del Caquetá.

Catatumbo.

Subregión del Bajo Cauca antioqueño, norte de Antioquia, noreste antioqueño y sur de Córdoba.

Sierra Nevada de Santa Marta después de la caída del capó ‘Chucho Mercancía’.

Y es que dice que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha cometido varios errores, como en el caso del excombatiente Dimar Torres, la lideresa María del Pilar Hurtado y las recientes denuncias de falsos positivos, entre otros. “Cada día que pasa y que el presidente mantenga el ministro y la cúpula es un costo muy grande para la institución”, sostiene.



Néstor Rosanía, experto en seguridad nacional, también plantea el problema creciente en la frontera, donde se ha consolidado el delito trasnacional del narcotráfico y sus rentas.

A esto, dice, se suma la minería ilegal, el tráfico de combustible y el paso de migrantes, por el que pagan “hasta 15 mil pesos por persona para poder pasar”.

Acero, entretanto, considera dramático que haya “mafias mexicanas, no solamente cultivando y produciendo, sino también exportando droga”.

Y ve el “narcotráfico como una gran franquicia que tiene una serie de negocios (...) Donde llega el narcotráfico llega la extorsión, el sicariato, el préstamo gota a gota, ‘no me pagas, yo te golpeo, no me pagas yo te mato’”.

Rosanía, Ávila y Acero concuerdan en que Iván Duque se raja en seguridad, y más cuando aumentan los robos y la venta de drogas en el país.

Los analistas señalan que los tres años que le restan al presidente Duque son suficientes para enderezar el curso de Colombia.