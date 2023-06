Explosivos audios de Benedetti a Sarabia: dice que consiguió $15 mil millones para campaña Petro

Colombia amanece este lunes, 5 de junio, con un nuevo capítulo de lo que ha sido el escandaloso rifirrafe entre Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, y Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro.



Esto, luego de que Semana revelara los que denomina "explosivos audios" que al parecer le envió Armando Benedetti a Laura Sarabia en los que el hoy exfuncionario le advertía que se sentía maltratado y que podía contar la verdad sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro.

Entre los reparos que se le escucha a Armando Benedetti está el de que fue él, entonces jefe de la campaña Petro presidente 2022, quien consiguió $15 mil millones para financiar la campaña y votos de la Costa.

En medio de palabras de grueso calibre, Benedetti le advierte a Sarabia, quien además había hecho parte del equipo del hoy exembajador cuando era senador, que con lo que sabe “nos jodemos todos".

La enemistad entre Armando Benedetti y Laura Sarabia nace, al parecer, por el tiempo que el exembajador tuvo que esperar al pedir una cita con el presidente Gustavo Petro.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijue#$%&”, en la Costa, todos, hijue#$%&”, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijue#$%&”, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijue#$%&” vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier fue una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo. Exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, se escucha en el audio.

En medio del evidente malestar que expresa Armando Benedetti en las grabaciones, el exembajador asegura que estuvo a punto de llorar en la Casa de Nariño por las actitudes de Laura Sarabia en su contra.

“Era como tratando de enrrostrame ‘tú no vales ver$%&, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…) no sé. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas. Yo no entiendo, supongamos que (Petro) ya no me quiere, que me odia, eche, hay otras cosas que debe rescatar de mí, hijue#$%&. Yo trabajé en la puta campaña, hice lo demás, hice lo otro, ¿cómo así que no? ¿Tú me has pedido, me has hecho un favor? ¿Yo he nombrado un portero? (…) ¿Tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad? No”, agrega.

En las grabaciones, el exfuncionario, quien fungió como jefe de la campaña Petro presidente 2022, también hizo un símil con animales como los tigres: “Laura, tú me conoces a mí. (Mira) el cuento del tigre, al tigre hay que dejarle una salida porque, si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas”.

En la explosiva comunicación, Armando Benedetti menciona además al exministro del Interior, Alfonso Prada, y al expresidente del Congreso Roy Barreras.

“Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijuX%$' campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijue#$%&, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘tengo que ir a grabar’ no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura? (…) El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…) todo hijue#$%&, todo (…) y a lo último ni un peso, ni una persona para ver, o sea ¿esa vaina qué es?”, dice una de las grabaciones.

Los audios de Armando Benedetti revelados por Semana duran 26 minutos y en ellos hace algunas advertencias: “Pero te insisto, te insisto, vamos a ver qué tal que uno diga, mamando gallo, quién fue el que puso la plata aquí en la Costa…jum..”.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa monda, tú que no sabes un cu#$% de historia, lee cómo empezó el hijue#$%& (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje”, agrega.

Y luego habla de una amenaza. “No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijue#$%&, a ti y al presidente, ¿oíste? No te estoy amenazando, pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sé bastante para acabar con el mundo, ¿oíste? Con el de ustedes y con el mío. Así que no me vengas a hablar en ese tono tan maricón que no te estoy amenazando, te estoy es reconviniendo, por una hijue#$%& como tú que se ha portado como una hijue#$%& después de todo lo que yo hice por usted también. ¿Quieres esa pu#$%& pelea? ¿Dime cuándo la quieres? ¿Quieres que me la fabrique por otras miércoles? Hazle, pues, dale. En vez de tratar de reconocer el error y tratar de enmendar, tú lo que quieres es pelea ¿me estás usando? Dale, hijue#$%&, se acaba el mundo tuyo, el mío y el de todo el mundo (...) todo el mundo, hijue#$%&”, enfatiza Armando Benedetti.

En otro aparte, el exembajador se refiere al parecer a los momentos previos al nombramiento de nuevos ministros, descalificando a Luis Fernando Velasco, quien está al frente de la cartera de Interior, y reitera las “amenazas” a Laura Sarabia, quien trabajó con Benedetti cuando era senador.

“Si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenaza. Y me dices hijue#$%& cuándo culo quieres que esté allá en Bogotá y me dices cuándo culos quieres empezar a pelear, o cuándo culos quieres arreglar. Usted está allá es por mí, hijue#$%&, por mí. ¿O es que alguien te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo? Te hubiera dejado sola a ver qué culos ibas a hacer. Ahora sí que estamos todos amenazados, hijue#$%&, dime qué más hay qué hacer”, subraya.

Y habla del dinero que, asegura, consiguió para la campaña presidencial de Gustavo Petro. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijue%#$!, y ahí nos caemos todos hijue#%&”, le dice Armando Benedetti a Laura Sarabia.

Textualmente también expresó: “Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijuX#! verga”.