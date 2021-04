Expresidente Ernesto Samper habla de magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado

Para el expresidente Ernesto Samper debe ser la justicia la que tome una decisión sobre las pruebas reveladas este domingo por Noticias Caracol , en relación con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y la versión del senador de Carlos Antonio Lozada, quien volvió a asegurar que las FARC fueron las responsables del asesinato.

“Yo no voy a entrar a controvertir algo que tiene que valorar y evaluar la confiabilidad de estas y de otras pruebas, tanto la Fiscalía en lo suyo, como la JEP , en lo que le corresponde. Dejemos que los jueces cumplan su labor”, señaló el expresidente.

Aseguró que le resulta difícil pensar que las FARC se hayan adjudicado un asesinato sin tener cómo comprobarlo.

“Me cuesta trabajo pensar que las FARC van a ir a hacer el reconocimiento no solamente del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, sino de otras cinco o seis personas, que eran también muy cercanas a todos los temas de la paz, si no tienen una absoluta seguridad de lo que están diciendo y afirmando, pero, por supuesto, será la JEP la que tendrá que calificar si existen o no méritos para este reconocimiento”, subrayó.

Aunque no descarta que las distintas hipótesis que se han dado tengan relación.

“No desconozco la posibilidad, inclusive, de que haya, entre las versiones, alguna forma de relación entre ellas, eso lo tendrán que establecer las autoridades”, manifestó.

Según Ernesto Samper, tras 25 años, aún no existen pruebas que lo relacionen con el crimen del exdirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado .

“Han hablado de 300 pruebas, yo conozco perfectamente el expediente, no hay una sola prueba, ni una sola prueba, que vincule al gobierno a este execrable delito; entre otras cosas porque Álvaro Gómez en el momento que fue asesinado estaba muy cercano al gobierno y cercano a mí, personalmente. No había ninguna razón para que independientemente de sus opiniones, que expresara como periodista, que siempre lo hizo, tuviéramos algún interés en hacerle daño”, dijo.

Es por esto que hizo duras críticas a la familia de Álvaro Gómez Hurtado.

“Es realmente vergonzosa la actitud de la familia de Gómez con la memoria de Gómez, a mí me duele es la memoria de Gómez, que lo hayan mancillado de esta forma trasteándolo de una parte para otra buscando obtener unos intereses económicos y unos intereses políticos”, señaló.

Especialmente Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, quien no le da credibilidad a la hipótesis de que los asesinos de su padre son las FARC y ha insistido en que los responsables son Samper y el fallecido líder liberal Horacio Serpa.

“Mauricio Gómez está perturbado emocionalmente, lo que él necesita no es un abogado sino un psiquiatra porque en las últimas declaraciones realmente son impactantes desde el punto de vista que están por fuera de toda la realidad de todos los contextos”, dijo el exmandatario.

Frente a la posible citación que le haría la Fiscalía para escuchar su versión sobre el magnicidio de Álvaro Gómez, el expresidente Samper manifestó que no ha sido notificado y que en caso de serlo tomará decisiones con sus abogados.