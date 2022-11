Expresidente Iván Duque: "Cuando al ELN se le da la mano, va por el codo y el brazo"

Tras varios meses en silencio, el expresidente Iván Duque se refirió al proceso de paz con el ELN que adelanta el gobierno de Gustavo Petro. Dijo que es una equivocación que el siguiente paso pueda ser un cese al fuego bilateral.

"El Estado no puede aceptar ceses al fuego bilaterales, porque el Estado nunca se puede equiparar al terrorismo", recalcó el exmandatario.

Publicidad

Recordó que días antes del atentado contra la Escuela General Santander, el ELN intentó un acercamiento con su gobierno, a través de una carta que le entregó el cantante Silvio Rodriguez.

"Cuando al ELN se le da la mano, va por el codo y el brazo. No me arrepiento de la actitud que tuvimos con ese grupo, pero mi voz jamás será un obstáculo para la construcción de paz en Colombia, pero no se pueden tolerar actos de terrorismo y secuestro mientras se habla de paz", agregó.

Además, Duque dijo que las victimas históricas del ELN deberían estar en las mesas de diálogo: "Las víctimas tienen que estar ahí, el sector minero energético y el ambiental, tiene que estar la mujer colombiana, porque un grupo que se ha caracterizado por pisotear a la mujer ha sido el ELN".

También habló del sistema de salud en Colombia. Señaló que la manera como ese sistema durante su gobierno afrontó la pandemia habla de su calidad. Pidió no destruirlo.

Publicidad

"Uno no puede jugar con la salud de un país por temas ideológicos, porque pueden llevar a este país a una situación caótica", indicó.

Frente a la situación económica del país con el gobierno Petro también lanzó su pulla: "Uno no puede decir hay que apagar el sector, porque soy enemigo ideológico del sector. No se puede hacer, porque los mercados dicen usted me va a comprometer los recursos futuros y eso se transmite en devaluación, porque en dólares se ha generado un empobrecimiento del 30%".