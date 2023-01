Expresidentes Samper y Gaviria defienden ley estatutaria de la JEP

Para el también exmandatario Álvaro Uribe, debe haber modificaciones antes de la firma del presidente Duque.

Ernesto Samper dice que la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz cumplió con rigor su trámite en la Corte Constitucional y en el Congreso, por eso su llamado: “que no objete la ley porque la JEP es la columna vertebral de los acuerdos de paz”, manifestó a Duque.

Por su parte, César Gaviria también salió en contra de los cuestionamientos hechos por el fiscal general, entre ellos el que asegura que los delitos cometidos por excombatientes después de la firma quedarían impunes. “Todo lo contario. Si algún beneficiario del acuerdo comete un delito, el fiscal tiene la posibilidad y el deber de encausarlo y pedir que lo lleven a prisión”, manifestó.

La posición del expresidente Uribe Vélez contrasta con la de Samper y Gaviria. “No obstante que esa ley tuvo una revisión de la Corte Constitucional como ley estatutaria, eso no elimina la competencia presidencial para objetar por razones de conveniencia. Entonces nosotros entraríamos a proponer la modificación de algunos artículos.

Ante la polémica, el presidente Iván Duque se pronunció para decir que su decisión buscará justicia y respeto a las víctimas. “Me tomaré los tiempos que me otorga la ley y buscaré la mejor decisión”.

