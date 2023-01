Familia Char le responde a Aída Merlano: "Pretende buscar beneficios desprestigiándonos"

El empresario Fuad Char, patriarca de la familia Char, se pronunció sobre el caso de Aída Merlano, que en sus declaraciones se refirió a una supuesta entrega de dineros por parte de ese clan para la financiación de la campaña de la excongresista.

El padre de Arturo Char, expresidente del Senado, y de Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, se dirigió a la opinión pública por primera vez ante los continuos señalamientos de la prófuga política, que afirmó que la familia participó en 2018 en la entrega de recursos para presunta compra de votos.

El empresario expresó que "como familia estamos dispuestos a agotar todas las instancias jurídicas para desenmascarar todo este entramado de mentiras que la señora ha declarado en nuestra contra”.

Según él, “a lo largo del proceso, (Aída Merlano) ha presentado versiones contradictorias e incoherentes. Llama la atención que en todo lo dicho ante los medios y la justicia carezca de pruebas”.

Asimismo, Fuad Char recalcó que “por más de 30 años de ejercicio público nuestra familia siempre ha votado por nuestros candidatos afines. Somos un grupo político distinto e independiente, con una base sólida, construida desde hace décadas, que lo ha caracterizado por trabajar con programas sociales en beneficio de la gente, con resultados contundentes de transformación y mejoramiento”.

Para el jefe del clan Char, “la señora condenada, prófuga de la justicia y sin pruebas, pretende buscar beneficios legales y favorecimientos, intentando desprestigiar a nuestra familia de la mano de adversarios con intereses políticos, cuyos nombres todos conocen”.

“El guion y narrativa de la señora no puede estar más alejado de la realidad, sobre todo porque a través de audios, que son de conocimiento público, ha dejado ver las intenciones de dañar a nuestra familia”.

El empresario dijo confiar en “que cuando esto termine de decantarse, la justicia y la ciudadanía conozca que sus aseveraciones son infundadas y obedecen a la búsqueda de beneficios a nuestra costa”.

Según Aída Merlano, Alejandro Char “me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta y dice ‘es que yo te mandé’ -me lo dijo él- 12.000 millones de pesos, yo dije: 'cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso’. Entonces yo he sido muy prudente de tocar temas económicos con él, me dio pena y decía: ‘¿Pero a quién se los dio?’”.

La excongresista le solicitó al presidente Gustavo Petro que pidiera su extradición de Venezuela, y este le respondió que está dispuesto a hacerlo.