Familias Gerlein y Char guardan silencio tras denuncias de Aída Merlano

Sus jefes de prensa y abogados manifestaron que, por el momento, los políticos y empresarios nombrados por la delincuente no se pronunciarán.

Aída Merlano afirmó el jueves, durante una audiencia Caracas, que fueron estos clanes de Barranquilla los que planearon su huida de un consultorio odontológico en Bogotá.

“Me mandaron un abogado de la familia Char. Anteriormente había recibido una llamada de Julio Gerlein, diciéndome que recibiera a los abogados de Arturo y de Alex. Y fue cuando me hablaron de la fuga”, sostuvo la excongresista.

Ni los Gerlein ni los Char se han manifestado por las acusaciones de Merlano, quien aseguró que estas familias buscaban silenciarla.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, tampoco quiso referirse más a lo que ya expresó el Gobierno sobre las declaraciones de la exprófuga, que calificó de oportunistas.

“De verdad que no quisiera ampliar más y seguir apoyando ese show, eso que está ocurriendo. Todo lo que hicimos es suficiente muestra en nuestra intención de salir adelante y lograr que el proceso termine, porque el proceso está en recurso de apelación”, dijo.