FARC cuestiona implementación de acuerdo de paz y gobierno usa palabras de Santos para defenderse

Por primera vez en la historia del país, una exguerrillera, la hoy senadora Sandra Ramírez, actuará como presidenta de la plenaria en el debate de control político a los ministros del Interior y Defensa sobre los avances en el cumplimiento del acuerdo de paz .

“Firmamos un acuerdo para parar la guerra, para que no haya ni un solo muerto más, pero desafortunadamente hoy estamos viendo un recrudecimiento de la violencia en nuestro país”, dijo la congresista al cuestionar los retrasos en la implementación de lo pactado.

En el mismo sentido habló el también senador de la FARC Carlos Antonio Lozada, quien sostuvo que no “se ha cumplido a los campesinos que firmaron los acuerdos sobre sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito; no hay garantías de seguridad, 242 exguerrilleros asesinados y más de 76 masacres en el presente año así lo testifican. No hay una política institucional para desmantelar el paramilitarismo”.

El Instituto Kroc, en su más reciente informe sobre la implementación de los acuerdos de paz, reconoce avances para el acceso de la justicia y la tierra para la mujer en estos cuatro años, pero señala que hay “rezagos significativos en la implementación de programas clave y en los programas de reforma rural integral, que pueden causar un efecto dominó negativo en el futuro”.

Sin embargo, el expresidente Juan Manuel Santos destacó los avances en estos cuatro años de la firma.

“Gracias al acuerdo se han salvado miles y miles de vidas y los indicadores de homicidios y ataques terroristas, de secuestros, todos, han descendido en forma muy importante. (…) Gracias al acuerdo podemos llevar el desarrollo a zonas olvidadas por mucho tiempo, que habían estado en medio del conflicto”, manifestó.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, aprovechó las palabras del exmandatario para rechazar las críticas.

“Es el propio expresidente Santos quien reconoce que a través de la implementación que está haciendo nuestro gobierno hay menos inseguridad en regiones, hay menos actos terroristas, hay menos secuestros, pero también hay más presencia del Estado”, expresó.