Felipe Córdoba sería el virtual contralor según apoyos confirmados

El candidato para dirigir el órgano de control contaría con los votos del partido Liberal, la U, Cambio Radical y los Conservadores.

A pocas horas de que se lleve la elección del nuevo contralor en la plenaria del Congreso, todo parece indicar que Felipe Córdoba dirigirá el ente durante los próximos 4 años. El candidato tendría asegurado los 169 votos de las bancadas del Partido Liberal, La U, Cambio Radical y el Partido Conservador.

Por otro lado, Centro Democrático aún no tiene claro su voto. El partido de gobierno ha sido invitado para que se una al bloque a favor de Córdoba, no obstante, José Félix Lafaurie, su candidato, todavía tendría opción de estar dentro del grupo de elegibles.

Los 41 votos del bloque de oposición tampoco tienen destino definido. Durante la semana pasada se han entrevistado con algunos de los candidatos para determinar su apoyo.

El que lo tiene claro es el presidente Duque. Desde la Unión, en el Valle del Cauca, el mandatario reiteró que no va a apoyar a ningún candidato: “el gobierno nacional no tiene ningún interés de inclinar la balanza frente a la elección, es una responsabilidad que tienen que manejar el congreso. El gobierno no puede terminar manejado la elección de quien debe manejar los recursos de la nación”.