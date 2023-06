Fenalco: “Da vergüenza cuando extranjeros preguntan si es buen momento para invertir en Colombia"

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló sobre el impacto de la crisis del gobierno de Gustavo Petro tras los audios de Armando Benedetti y las chuzadas a dos exempleadas de Laura Sarabia, exjefa del gabinete.



¿Este escándalo afecta los productores, los comerciantes en Colombia?

Presidente de Fenalco: Se sienten con mucha preocupación todos los escándalos que están ocurriendo en Colombia en las últimas dos semanas. Al hablar con empresarios, inversionistas acá, pues obviamente se resiente uno y da pena y da vergüenza cuando le preguntan si efectivamente es un buen momento para invertir en Colombia y si es un buen momento para hacer negocios con los colombianos. Aquí se está minando la confianza inversionista, especialmente de inversión extranjera, y se está minando de alguna manera la confianza que se pueda tener en Colombia para proyectos futuros. Este escándalo no solamente le está haciendo un mal al gobierno, les está haciendo un mal a todos los colombianos y a los empresarios en particular, que van a ver de alguna forma disminuida su capacidad a través de inversiones y negocios internacionales, pero también la confianza de los consumidores en un momento de zozobra para el país. Esto no les conviene a los empresarios de Colombia, no les conviene a los colombianos en general y, por supuesto, menos le conviene al gobierno en el sentido de que queda muy debilitado para tratar de impulsar las reformas que en este momento cursan en el Congreso de la República.

¿Tres puntos fundamentales en los que la inversión extranjera se podría afectar en nuestro país?

Presidente de Fenalco: El ejemplo básico es una reunión que tuvimos en el día de ayer. (Se notó) un poco que la preocupación tiene que ver con la estabilidad democrática del país, tiene que ver con la seguridad jurídica en el sentido de que en este momento hay un gobierno con una crisis, que hay unas investigaciones que empezaron a surtir un trámite de la Procuraduría, del Consejo Electoral, de la Fiscalía, y mientras se resuelven estas investigaciones, obviamente genera mucha desconfianza lo que está pasando dentro del Gobierno nacional. Un segundo ejemplo, y es que son muy importantes las alianzas que se puedan tener en este momento: después de la visita que hizo el gobierno recientemente a España, muchos de esos proyectos han quedado en stand by esperando a que esa crisis se pueda sortear de alguna manera.

También a nivel interno la confianza, el ánimo, el clima de los negocios de los empresarios cae dramáticamente debido a lo que está sucediendo en Colombia, que no es un asunto de poca monta.

¿Qué piensa sobre la gobernabilidad del presidente Petro?

Presidente de Fenalco: Obviamente, la gobernabilidad está afectada porque ya hemos visto que ha habido muchas crisis en miembros importantes y fundamentales de su gobierno, y en ese sentido nosotros hemos planteado que las reformas que cursan en el Congreso en este momento deben ser archivadas o por lo menos aplazadas a la próxima legislatura, esperando que se aclaren las investigaciones que están en curso. Esto le resta credibilidad al impulso de esas reformas debido a lo que ha sucedido.



¿La baja en el precio del dólar afecta o ayuda a los comerciantes?

Presidente de Fenalco: El dólar bajo ayuda a las importaciones que se hacen en el país, bien sea de bienes ya producidos y de alguna manera puestos en el comercio, o bien sea para la importación de materias primas para la industria o insumos de la agricultura; esto genera un gran beneficio. Pero por otra parte, para los exportadores de alguna manera también los afecta porque su precio en el exterior disminuye, igualmente para el turismo porque también disminuye la cantidad de compra de los extranjeros en el país.

Con la reforma laboral se ha dicho que se podrían perder miles de empleos en el país.

Presidente de Fenalco: Sí, desde hace un par de meses hicimos los cálculos y hablamos de que se podrían perder entre 450.000 y 500.000 empleos. Esas cifras fueron tildadas de cifras alteradas por parte de la ministra de Trabajo, pero lamentablemente al otro día el Banco de la República en un estudio asevera la posibilidad de que se pierdan 450.000 empleos, o sea que son cálculos que se hacen porque al incrementarse los costos laborales con la reforma laboral, si llega a prosperar, muchos empresarios se van a abstener de generar empleo o se van a reacomodar para disminuir sus plantas de personal; esto está validado por encuestas en más de 1.800 empresarios, que dicen que disminuirían turnos de trabajo o generarían procesos de automatización.

Por eso reiteramos que esta reforma no es conveniente. Se han pronunciado los gremios, Fedesarrollo, el Banco de la República, las universidades, la academia, inclusive hasta una central obrera está en desacuerdo con gran parte de la reforma, columnistas, expertos, economistas, entonces no entendemos por qué el gobierno insiste en un proyecto de reforma que no tiene hoy ningún asidero ni ningún apoyo popular para que sea tramitado en el Congreso. Por eso hemos hecho un llamado a los congresistas, hay que estudiar completamente la reforma laboral, hay que mirar todos los prejuicios que le van a causar al país y ojalá voten, no con criterio político, sino con un criterio económico y técnico.