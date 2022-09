Fernando Ruiz sobre falta de apoyo para llegar a la OPS: "No entiendo las razones de la Cancillería"

En medio de la tranquilidad que lo caracteriza, el exministro de Salud de Colombia Fernando Ruiz, el hombre que tomó complejas decisiones en medio de la pandemia del COVID-19 , asegura que hoy enfrenta un capítulo que le ha dejado un sinsabor y que aún no logra entender. Se trata de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de retirar su apoyo a la candidatura para ejercer como director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



“Yo quedé un poco desconcertado, yo creo que estas deben ser políticas de Estado y no políticas de gobierno. Aquí era más importante mantener el nombre de Colombia, mantener la preeminencia de país y desafortunadamente no se dio de manera tal. Se siente un poco el golpe de ver cómo nuestro país pierde esta oportunidad”, declaró Fernando Ruiz.

Manifestó que hay silencio por parte de la Cancillería sobre los motivos que lo bajaron de su próximo peldaño. Anunció que se dio en medio del apoyo que recibía por parte de otras naciones.

“Yo representaba esa figura de un ministro que trabajó en la pandemia de un país que nunca había estado en la dirección de la OPS y que podría llegar a producir esos cambios", agregó Fernando Ruiz.

La actual ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que fue decisión directa de la Presidencia, sin dar mayor argumento sobre las razones.

“Eso hace parte de las relaciones diplomáticas de la Cancillería, discrecionalidad del presidente de la República conforme a las proyecciones en América Latina y en su programa de gobierno”, afirmó la ministra Corcho.



Sobre las especulaciones de los motivos, entre ellas, si la gestión de Fernando Ruiz había sido o no suficiente, o el posible respaldo a los candidatos de Panamá o México como espaldarazo en las relaciones diplomáticas, la oficina de comunicaciones de la Cancillería manifestó que aún no hay decisión sobre el voto, que será revelado el próximo 26 de septiembre.

“Yo con la ministra Carolina Corcho tuve un trato muy cordial durante el empalme. Obviamente, ella ha sido contradictoria mía y no he sido una persona muy dada a ejercer contradicciones y no tengo idea de las razones que pueden estar ahí detrás, pero tampoco las entiendo, incluso las de la propia Cancillería”, indicó el exministro de Salud.

También, Fernando Ruiz dice que prometió guardar silencio los primeros 100 días de gestión de la nueva cartera. Sin embargo, habló sobre lo que ha visto como ciudadano.

“Siento una profunda preocupación y creo que los colombianos deben acompañar mucho lo que se está viendo en estos momentos..., los sistemas de salud son profundamente frágiles y esa fragilidad hace que cualquier situación desafortunadamente termine afectando al ciudadano”, aseveró Ruiz.

Con la decisión del Gobierno actual, Colombia queda entonces por fuera de la lista de candidatos y sin opción de llegar a representar en la OPS, por lo menos, durante los próximos 5 años.