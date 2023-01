¿Fin de contratos amarrados? Implicaciones de la aprobación de los pliego tipo

Con esta iniciativa se garantiza que las licitaciones no se hagan a la medida del amigo del gobernante de turno, sino que haya unos documentos estándar.

La intención del proyecto, aprobado en el Congreso, es evitar la corrupción.

“Siempre desde el primer momento se amañaban a una sola persona, a esa que querían que ganara la licitación; lo que aquí se conoce como pliego sastre”, explica Juan Manuel Daza, ponente de la iniciativa.

“Garantiza que no se haga el pliego a la medida del amigo del contratista, sino que realmente sea un pliego estandarizado que permita que se lo gane el mejor”, añade la representante Juanita Goebertus.

Para mayor transparencia en la adjudicación de contratos, Colombia compra eficiente tendrá que elaborar los pliegos de contratación.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez dice que es otra herramienta para combatir la corrupción.

“¿Qué se busca con ellos?, que cuando se va a convocar a una licitación o a una compra pública no se haga pensando en el contratista sino que se haga pensando en la transparencia”, indicó la ministra.

La puesta en marcha de los pliegos tipo acaba con las prácticas ilegales de sectores políticos, que por años le han metido la mano a la adjudicación de contratos.