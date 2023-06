¿Financiar al ELN? Aunque Gobierno lo confirmó, ahora alto comisionado lo pone en duda

Luego de que en la mañana de este viernes, 16 de junio de 2023, fuentes de la Casa de Nariño le aseguraran a Noticias Caracol que se crearía un fondo internacional multidonante para financiar al ELN y que “deje de secuestrar”, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se pronunció al respecto.



La comitiva que acompaña al presidente Gustavo Petro a su viaje de Estado en Alemania, en la que va también el canciller Álvaro Leyva, le indicó a este medio que el fondo para financiar al ELN consistiría en que varios países del mundo hagan aportes económicos a Colombia para trasladarlos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, con el propósito de que abandone así acciones contra la población civil como el secuestro y la extorsión, las cuales no están contempladas en el cese al fuego pactado entre el grupo ilegal y el gobierno Petro que inicia el próximo 3 de agosto.

De acuerdo con lo dicho por la fuente de la Casa de Nariño, ni el nombre de los países que van a hacer los aportes económicos a Colombia ni la cifra que entregan se conocerían.



Pese a estos datos entregados por funcionarios del mismo gobierno Petro, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió horas después un comunicado para referirse a las “versiones de un ‘Fondo Multidonante’ en el proceso con el ELN”.

“Frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la Mesa de Diálogos de Paz con esa guerrilla. Por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el Gobierno nacional”, señala el documento.

En rueda de prensa junto al canciller de Alemania, Olaf Scholz, el presidente Gustavo Petro habló del tema. “El fondo multilateral no es una construcción en los acuerdos, es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos”, afirmó el mandatario asegurando que “el proceso de paz con el ELN es progresivo”.

Luego de que fuentes de la Casa de Nariño hablaran de la creación de un fondo internacional para financiar al ELN, el presidente Petro dijo que "es una posibilidad hacia adelante y depende de los acuerdos".



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/KRCG5cvxur — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 16, 2023

Publicidad

Por su parte, eentrevista con Caracol Ahora, el senador Iván Cepeda, negociador del gobierno del presidente Petro en los diálogos con el ELN, destacó que el tema de financiar al ELN no se ha acordado aún en la mesa de negociación.

“El rol que tenemos nosotros, quienes participamos como negociadores del gobierno, nos obliga a mantener silencio con relación a temas que no hayan sido debidamente acordados en la mesa, y este que se menciona no lo ha sido aún, así que debo mantener ese principio de confidencialidad hasta que no avancemos en algo que todavía tiene la forma de una información periodística. No podemos pronunciarnos de manera oficial sobre este asunto”, puntualizó Cepeda.

CESE AL FUEGO

Es de recordar que el pasado viernes, 9 de junio de 2023, luego de que el ELN y el gobierno de Petro anunciaran el acuerdo de cese al fuego bilateral, declaraciones de ‘Pablo Beltrán’, jefe negociador del grupo ilegal, sobre el financiamiento de esta guerrilla causaron polémica.

Publicidad



"Si a usted le quitan una cuchara, le tienen que dar otra", aseguró Beltrán en referencia a las fuentes de financiamiento del ELN y agregó que “las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí (en los diálogos), pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira a que más adelante sí”.

Sobre el tema de los secuestros, ‘Pablo Beltrán’ puntualizó que “por lo general nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán”.



En esas mismas declaraciones, el jefe negociador del ELN fue enfático en decir que “por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en las regiones, esos son finanzas del ELN”, haciendo referencia al tema de las extorsiones.

Otty Patiño, jefe negociador del gobierno Petro en los diálogos con el ELN, dijo hace unos días, en la sección Conversaciones de País de Noticias Caracol, que el pueblo colombiano no solamente tiene que esperar, sino que “hay que exigir que el ELN deje de minar los territorios, especialmente los territorios poblados, donde corren riesgos los niños, las mujeres, las personas que hacen cultivos; que dejen de confinar para que la gente pueda comprar sus alimentos, sacar sus productos, y, desde luego, que no coadyuven al desplazamiento de las personas”.

En la misma línea, el otrora miembro del movimiento M-19 subrayó que la guerrilla debe dejar de “secuestrar, que dejen de extorsionar, en fin, todo estos elementos, porque el cese al fuego no es simplemente la cesación de operaciones entre las Fuerzas Militares y el ELN”.