“Firmados los acuerdos, el Estado se relajó”: senador Velasco tras anuncio de Iván Márquez

Reconoció que la noticia es un golpe para los que han creído en la paz, pero insistió en que la sociedad debe rodear a quienes sí han cumplido.

El país despertó este jueves con el anuncio de que Iván Márquez, Jesús Santrich y el Paisa decidieron retomar las armas . La noticia la dieron a conocer mediante un video en el que Márquez habla de las razones para tomar esta decisión.

El senador Luis Fernando Velasco manifestó que esto es un golpe para quienes han creído en la paz, pero sostuvo en que es el momento de rodear a los que sí dejaron las armas y valorar lo que se ha logrado después de los acuerdos.

“El comandante de esa antigua organización, casi todo el secretariado y cerca de 13 mil hombres sí dejaron las armas y están cumpliendo. Hoy son un grupo político y tenemos que defender esa paz que construimos”, indicó.

No obstante, expresó que el Estado puede defenderse de aquellos que insisten en la violencia.

“Obviamente el Estado puede defenderse de los que insisten en la violencia y quieren ponerle un discurso, pero tiene que cumplirle a los que sí dejaron las armas y se han integrado a la sociedad", señaló.

Asimismo, cuestionó el cumplimiento de lo pactado y dijo que el Estado “se relajó” tras la firma de los acuerdos.

“Cuando hablo de Estado es porque yo digo que el gobierno de Santos también se relajó con el cumplimiento de los acuerdos y evidentemente este gobierno no ha entendido que los acuerdos son algo integral, que no es solo atender a unos hombres que han dejado las armas sino cumplir los acuerdos por los que dejaron las armas”, aseguró.

El senador insistió en que hay que valorar lo que se logró con la paz y tratar de sacar adelante los acuerdos.

“Lo que tiene que hacer la sociedad, insisto, es rodear a esos que han cumplido su palabra en los acuerdos de paz, cumplir lo que se pactó, tratar de que no solo con armas, sino con las acciones que se pactaron en los acuerdos de paz estos grupos que anuncian que vuelven a las armas no copen los territorios dejados por quienes sí cumplieron los acuerdos y persistir en el camino de la paz”, sostuvo.