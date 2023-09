Fiscal Angélica Monsalve le respondió a Cathy Juvinao y habló de su video: “Me pide que se lo haga”

En su cuenta de X, la fiscal Angélica Monsalve le respondió a Cathy Juvinao, representante a la Cámara, quien anunció que tomará acciones legales por “violar su intimidad y grabarla sin permiso”.



La fiscal Angélica Monsalve publicó un video que le grabó a Cathy Juvinao en 2022 en el que le preguntaba por sus aspiraciones personales a futuro.

En esas imágenes, la representante a la Cámara por la Alianza Verde dijo que sus aspiraciones personales “son ser feliz” y que las profesionales son “ser la mejor parlamentaria de Colombia, quiero cualificar el servicio parlamentario, que esa vaina sea una cosa pro (…) Para eso necesito hacer 2 cámaras y 2 senados. Eso son 16 años como parlamentaria, justo después quiero ir a una isla junto al mar, descansar y no saber nada de este país”.

El video publicado por la fiscal Angélica Monsalve estuvo acompañado de un texto en el que le pidió a la parlamentaria “dejar el show” y “respetar la curul que ocupa”.

“Ante las falsas acusaciones de Cathy Juvinao, lamentablemente, me veo obligada a publicar un video, que no he filtrado, que ella lo tiene y quien sabe a quién se lo habrá enviado. Fue hecho en mi casa en julio de 2022. Ella misma me pide que se lo haga, que aclare sus ataques en mi contra. Deje de victimizarse y de acusar al gobierno o a la rama judicial de sus conductas. Deje el show y respete la curul que ocupa”, manifestó la fiscal en X.

Ante las falsas acusaciones de @CathyJuvinao lamentablemente, me veo obligada a publicar un video (que no he filtrado, que ella lo tiene y quien sabe a quien se lo habrá enviado) hecho en mi casa en julio 2022 que ella misma, me pide que se lo haga, que aclara sus ataques en mi… pic.twitter.com/2vSJdGtwyS — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 21, 2023

Publicidad

¿Qué dijo Cathy Juvinao?

Usando la misma red social, la parlamentaria dijo que denunciará a la fiscal por, supuestamente, grabar una conversación que tuvo con ella y divulgar los audios editados a un medio de comunicación.

“Fui advertida de un ataque inminente que se venía en mi contra y en contra de la representante de mi partido y colega Catherine Miranda por cuenta de nuestras posiciones críticas, no solamente frente a la reforma a la salud, sino a diversos temas que está adelantando el Gobierno nacional y que aún nosotras siendo de la coalición del gobierno hemos decidido alzar nuestra voz independiente y crítica porque ante todo tiene que primar el interés general y el bienestar del país”, empezó diciendo la congresista.

Según ella, la fiscal Angélica Monsalve divulgó unos “audios editados (que) provienen de una conversación que tuve de manera privada, asaltada en mi buena fe, en mi casa” con dicha servidora.